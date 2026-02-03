Unicaja eleva su beneficio neto un 10,3% en 2025 hasta los 632 millones de euros y aumenta su dividendo un 29%

El Grupo Unicaja cierra un 2025 en línea con su plan estratégico 1025-2027. La entidad incrementó su beneficio un 10,3% durante el pasado ejercicio, alcanzando los 632 millones de euros, una rentabilidad que cumple y supera las expectativas del plan estratégico, con el que proyecta una ganacias en el conjunto de los dos años de 1.600 millones. El pasado septiembre Unicaja ya había logrado, así, el objetivo de 500 millones correspondiente al año fiscal.

En una decisión que beneficiará directamente a los accionistas, Unicaja ha anunciado que distribuirá el 70% de su resultado neto, lo que eleva el dividendo un 29%. Esta medida se enmarca en la nueva política de dividendos aprobada por el Consejo de Administración en enero de 2026, que incrementa el pay-out del 60% al 70% y contempla la posibilidad de remuneraciones adicionales. Así ha dado a conocer este martes tras remitir estos datos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para 2026, la entidad considera una remuneración adicional mediante recompra de acciones propias o dividendos extraordinarios, estimada en torno al 25% del resultado neto consolidado. Con cargo a los resultados de 2025, Unicaja distribuirá un total de 443 millones de euros, incluyendo los 169 millones ya abonados en septiembre pasado. Así ha dado a conocer este martes tras remitir estos datos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El crecimiento se ha apoyado en un sólido margen de intereses de 1.495 millones de euros, el incremento de las comisiones netas (2,8% interanual) -impulsadas especialmente por la comercialización de fondos de inversión y seguros- y la reducción de provisiones, aseveran.

Fuerte dinámica comercial

La actividad comercial ha mostrado un comportamiento excepcional. "Unicaja cumple todas las guías comunicadas al mercado para 2025 gracias a la ejecución del Plan Estratégico, con un incremento del 3% en el volumne de negocio de clientes", manifiestan. Los recursos de clientes han alcanzado los 96.789 millones de euros, con un destacado avance en fondos de inversión, que registraron suscripciones netas por 2.801 millones durante el año, casi un 60% más que en 2024. La entidad consolida una cuota de mercado del 9% en este segmento.

La inversión crediticia performing ha alcanzado 47.245 millones de euros, con especial impulso en consumo y empresas. La nueva producción en 2025 se situó en 12.133 millones, incluyendo 3.087 millones en hipotecas de particulares y 6.009 millones destinados a empresas, lo que supone un incremento interanual del 42,8%.

Rentabilidad y eficiencia

La rentabilidad de Unicaja continúa al alza, con un incremento interanual del 2,6% del margen bruto y un ROTE (rentabilidad sobre recursos propios tangibles), ajustado el exceso de capital, del 12,1%. La ratio de eficiencia se mantiene en el 45,5%, a pesar de la inflación y el aumento de inversiones.

El coste del riesgo sigue en niveles reducidos, situándose en 26 puntos básicos en el ejercicio, mientras que la tasa de morosidad ha disminuido hasta el 2,1%, una de las más bajas del sector financiero español.

Los indicadores de riesgo muestran una evolución muy positiva. Los activos improductivos (NPAs) han caído un 25,3% durante el año, mientras que el stock de activos adjudicados brutos ha bajado en 298 millones de euros. La tasa de cobertura de NPAs se ha incrementado 5,6 puntos porcentuales hasta el 76,7%, situándose entre las más altas del sector.

Unicaja mantiene una posición de liderazgo en solvencia y liquidez. El ratio CET1 (capital de máxima calidad) alcanza el 16%, con un exceso de capital de 2.197 millones de euros sobre el requerimiento regulatorio. La ratio de liquidez a corto plazo (LCR) se sitúa en el 301% y el ratio de financiación del crédito con depósitos minoristas (LtD) en el 67,9%.

Perspectivas mejoradas

La entidad ha revisado al alza sus guías para el periodo 2025-2027, elevando en un 19% la previsión de resultado neto acumulado, que superará los 1.900 millones de euros frente a los 1.600 millones estimados inicialmente. Para el bienio 2026-2027, Unicaja prevé un ROCET1 (rentabilidad sobre capital regulatorio) superior al 15% y un margen de intereses por encima de 1.500 millones de euros.

Estos resultados consolidan a Unicaja como una de las entidades financieras más sólidas y rentables del panorama español, con una especial vinculación al tejido empresarial y social andaluz, donde mantiene su arraigo histórico y su compromiso con el desarrollo económico regional.