Telefónica quiere liderar la gigafactoria de IA española e invertir 32.000 millones hasta 2028

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha asegurado este lunes que la compañía quiere liderar la gigafactoría de inteligencia artificial (IA) para la que España ha presentado una candidatura a la Unión Europea (UE) y ha destacado que invertirá 32.000 millones de euros hasta 2028, lo que implica "mayores inversiones de las que estaban previstas".

Murtra ha explicado durante la conferencia Una mirada al futuro de Telefónica celebrada en el CaixaForum Madrid, que la empresa no avanzará si no asume riesgos, pero ha enfatizado que lo hará de la mano de su "compromiso" con el guidance financiero, "condición indispensable y básica para generar credibilidad".

No obstante, ha insistido en la importancia de liderar la inversión de la gigafactoría de IA que "previsiblemente o posiblemente" se haga en España, que opta con una candidatura conjunta entre San Fernando de Hernares (Madrid) y Móra la Nova (Tarragona).

Así, ha recalcado que estas inversiones son "muy grandes y, si se hacen bien, tienen un retorno previsible", mientras el grupo también busca avanzar en la IA para procesos internos y ayudar a integrar productos de IA en sus clientes.

Murtra, que el pasado 18 de enero cumplió un año al frente de Telefónica, quiere "promover" la consolidación del sector de las telecomunicaciones europeo mientras se deshace de unidades "obsoletas" porque, según ha comentado, la revalorización del precio de la acción será "la consecuencia de la mejora de la organización y de la competitividad".

Un cambio que permita fusiones europeas

Murtra ha explicado que el sector está muy segregado y tiene 38 operadores en Europa: "Queremos promover la consolidación del sector, ayudar a que eso sea posible. Nos gustaría que se pasara de 38 operadores a muy pocos. Con pasar de 4 a 3 operadores en cada país las eficiencias que se liberarían son gigantescas", ha señalado.

Ha destacado que no pide sino que argumenta e implora un cambio de regulación que permita fusiones en el sector en Europa y ya nota "diferencias" con respecto a la primera impresión que tuvo cuando llegó a la compañía.

"La situación y la concienciación europea sobre el momento que vivimos ha cambiado", ha comentado Murtra, que ve que en Europa ya tienen "concienciación" sobre la importancia de consolidar empresas para lograr un campeón tecnológico.

Las telecos como infraestructuras críticas

Murtra también ha destacado que la participación del Estado -la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuenta con un 10% del capital- es "una práctica habitual de los grandes países", pues las telecomunicaciones "son un activo estratégico": son "infraestructuras críticas para la seguridad" de un país.

Murtra presentó en noviembre un plan estratégico que incluye un recorte del dividendo del 50% y la salida de casi todos sus mercados de Hispanoamérica con el objetivo de activar un crecimiento sostenido.

Asimismo, ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) pactado con los sindicatos para 4.539 empleados y ha notificado su decisión de no cotizar en Wall Street para rebajar costes operativos, mientras el grupo aspira a fortalecer su posición en Europa y a armarse para los procesos de consolidación que puedan surgir.