Heineken España refuerza su comité de dirección con Alfonso Saiz como nuevo responsable de Distribución y Ventas a Hostelería

Heineken España refuerza su comité de dirección con el nombramiento de Alfonso Saiz como nuevo director de Distribución y Ventas a Hostelería. El nuevo directivo regresa a España, tras desarrollar su carrera en Vietnam y Holanda en los últimos seis años, para fortalece el liderazgo comercial de la compañía, que quier aprovechar el talento de un directivo local que cuenta con una sólida visión internacional. El nombramiento tiene un impacto directo en Andalucía, uno de los principales mercados de la compañía en el canal hostelero con marcos como Cruzcampo, El Águila y El Alcázar.

Saiz trabajará en reforzar aún más la capacidad de la cervecera española para acompañar al hostelero en su crecimiento, a partir de la cercanía, innovación, digitalización y excelencia operativa. Para ello cuenta con un amplio conocimiento del mercado local y el entorno comercial internacional, que serán sus mejores avales para impulsar el liderazgo de Heineken España y afrontar los retos que enfrenta el canal hostelero tanto en España como en territorios clave caso de Andalucía.

"Asumo con gran ilusión y responsabilidad esta nueva etapa, en la que aplicaré la visión estratégica y operacional que he adquirido dentro y fuera de España para seguir impulsando el crecimiento y la innovación del canal hostelero, siempre con las personas y la relación con nuestros clientes en el centro", ha manifestado el nuevo director en España de Distribución y Ventas a Hostelería de la compañía presidida por Etienne Strijp.

La trayectoria

Alfonso Saiz se incorporó a Heineken España en junio de 2016 como director de Ventas al canal de Alimentación. Cuatro años después su carrera internacional le llevó a asumir el rol de director comercial en dentro de la comañía en Vietnam, donde lideró una transformación para consolidar su liderazgo con un aumento del 20% en la cobertura de puntos de venta y la disponibilidad de marcas gracias a la digitalización de su route to market y aumento de la productividad. Además, lanzó con éxito la plataforma B2B con el foco de mejorar la experiencia de cliente alcanzando a más de 86.000 clientes y concentró un 70% de los ingresos totales.

En enero de 2024 volvió a Holanda como senior director Global Sales de Heineken NV. Desde esta posición aceleró el desempeño del área gracias a la creación del Heineken Way of Sales, un nuevo modelo que permitió establecer indicadores de crecimiento y construir capacidades de ventas diferenciales y aplicables en cualquier parte del mundo. Además, contribuyó a optimizar la estrategia de ruta al consumidor y el ecosistema de e-business Eazle, primera plataforma de ecommerce para el sector de la hostelería. En los los últimos meses apoyó a la región europea en una transición clave para reforzar su agenda de crecimiento.

En Andalucía, Heineken España cuenta con una fuerte implantación industrial y comercial y mantiene una estrecha relación con la hostelería a través de marcas profundamente arraigadas en el territorio. La contribución de la compañía a la economía andaluza supera los 1.890 millones de euros, lo que equivale al 0,9% del PIB regional, y su impacto total en el empleo se sitúa en más de 38.000 puestos de trabajo, el 1,1% del empleo de la comunidad.