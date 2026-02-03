Colliers compra por 600 millones el área de ingeniería de Ayesa, que mantendrá su sede en Sevilla

El cierre de la venta del área de ingeniería de Ayesa a Colliers se formalizó el pasado domingo por la noche (hora española) por 600 millones de euros, tras la firma el acuerdo definitivo entre todas las partes implicadas, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación, aunque la operación será anunciada en pocos minutos este martes a los mercados por la compañía cotizada de origen canadiense, que tiene un negocio global de servicios profesionales y gestión de inversiones. Con la venta a Colliers de la plataforma de ingeniería se consuma la escisión de Ayesa en dos compañías en las que sus socios actuales salen totalmente del capital.

El proceso se completa apenas unas semanas después de la enajenación del área digital el último día del año 2025, por la que el consorcio vasco formado por la Fundación BBK, Kutxabank y el Gobierno vasco pagó 480 millones de euros.

La venta de la ingeniería representa el cierre del proceso iniciado para la salida ordenada del capital de AMCE, el fondo que adquirió el 67% del capital hace cuatro años. El resultado de ese proceso culmina, sin embargo, con la salida de los dos socios de la multinacional sevillana, ya que la familia fundadora, los Manzanares, también venderá el 33% que aún poseía de Ayesa.

Dado el papel histórico de la rama de ingeniería en la identidad de Ayesa y su crecimiento en el último cuatrienio, las fuentes explican que el comprador considera la adquisición una oportunidad estratégica para construir una gran red global de ingeniería. Al definirse, Colliers destaca que tiene un modelo de negocio resultante de décadas de crecimiento sostenido, una cultura emprendedora y una filosofía de colaboración orientada a generar valor. Añade que han ofrecido de manera consistente un rendimiento cercano al 20% anual compuesto para sus accionistas durante 30 años, un desempeño que pretenden reproducir con la integración de la actividad de Ayesa en zonas donde aún no operan.

La sede permanecerá en Sevilla y la marca Ayesa Engineering se mantendrá. Ambos elementos forman parte de la visión que Colliers tiene para los próximos años: preservar el arraigo andaluz del negocio y proyectarlo sobre una estructura internacional más amplia. El contraste con la operación digital resulta evidente: el consorcio comprador trasladará el domicilio social de esa área al País Vasco por motivos estratégicos internos.

La consolidación de un nuevo marco operativo

La continuidad de la sede en Sevilla se interpreta como un punto de estabilidad en un momento de transformación profunda. En la ciudad trabajan 3.500 profesionales de la compañía, un volumen que convierte a la capital andaluza en el principal núcleo operativo del grupo. La incorporación anual de unos 2.000 especialistas tecnológicos confirma además la capacidad de crecimiento de la base de talento local. Las fuentes resaltan que el 50% de los ingenieros del grupo en España está en Sevilla, una proporción que refuerza el carácter estratégico de la ciudad para la nueva etapa.

El comprador mantendrá también la estructura de gestión, cuya columna vertebral seguirá al frente bajo un modelo de partnership que implica reinversión y continuidad. Las fuentes precisan que este esquema facilita una transición ordenada y preserva el conocimiento acumulado en una actividad de alta complejidad técnica.

El proceso que ha desembocado en la venta se desarrolló con la posibilidad inicial de buscar un comprador único para las dos plataformas o uno para cada una de ellas. Sin embargo, las fuentes subrayan que la dinámica de la puja reveló direcciones divergentes en las aspiraciones de los interesados y condujo a la solución final: dos operaciones independientes, cada una alineada con la estrategia de su comprador. Y, por tanto, la escisión en dos empresas.

La salida de la familia Manzanares tras 60 años

El cierre de ambas ventas marca el final de la etapa de la familia Manzanares en Ayesa. José Luis Manzanares Abásolo dejará la dirección ejecutiva en cuanto culminen los trámites definitivos, al igual que su padre y presidente de la compañía, José Luis Manzanares Japón, fundador de la compañía, y el resto del núcleo familiar. Las fuentes consultadas explican que consideran cumplido su ciclo al frente de un proyecto que ha alcanzado una dimensión en la que resulta imprescindible la entrada de inversores con mayor capacidad financiera y estratégica para competir en un mercado global dominado por actores como Accenture o NTT. La máxima con la que se resume este contexto —“o creces o mueres”— sintetiza la presión competitiva de un sector en aceleración permanente.

La retirada coincide con el 60º aniversario de la empresa, fundada en la calle Turia de Sevilla y convertida en un referente internacional en su actividad. La familia Manzanares orientará su actividad hacia la gestión de su patrimonio a través de un family office, con la intención de seguir emprendiendo y creando valor desde una posición distinta.

Una operación en más de 1.000 millones de euros

Ayesa cerró el año 2025 con un nuevo récord de 900 millones de euros en ventas y casi 100 millones de Ebitda, cifras repartidas casi al 50% entre las dos áreas traspasadas. La valoración conjunta del grupo alcanza los 1.080 millones de euros. Las fuentes consultadas destacan un dato revelador: el 33% que la familia mantenía en el capital posee hoy un valor comparable al 67% vendido hace cuatro años a AMCE, lo que refleja la fortaleza del crecimiento reciente. Tanto el fondo británico como la familia fundadora están satisfechos con el resultado y seguros de que, tras el proceso de crecimiento que han ejecutado, lo mejor es que entre nuevo capital para seguir convirtiendo a las dos compañías resultantes en destacados operadores en sus respectivos mercados.

El cierre técnico de la venta del área digital se prevé en unos dos meses, pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El cierre de la ingeniería será más complejo, debido a que afecta a 14 jurisdicciones y requiere análisis específicos de seguros y el trámite FDI por tratarse de un inversor de fuera de la Unión Europea. Las previsiones sitúan la culminación de todos los procesos antes del verano.