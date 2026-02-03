Andalucía registra el menor incremento del paro en un mes de enero desde 2004

Andalucía se mantiene con holgura por debajo de los 600.000 parados (591.103, en concreto) después de que en el mes de enero se incrementase el desempleo en 8.046 personas. El incremento es habitual todos los meses de enero, y quizás la noticia esté en que es el menor en el arranque del ejercicio desde 2004 y el primero que no es de dos dígitos desde 2017 (el año pasado fueron 11.903.

La afiliación, por su lado, está en la misma línea de los dos años anteriores en enero, aunque un poco más suavizada. Andalucía pierde 41.460 cotizantes en un mes, una cifra muy abultada, sí, pero que es ligeramente menor que la de 2025 (42.858) y 2024 (43.625) debido sobre todo a que, pese a las lluvias, el sector agrario se ha comportado mejor que otros ejercicios. En total, en Andalucía hay 3.499.351 afiliados medios en enero, lo que supone bajar de los 3,5 millones de nuevo tres meses después.

Pese al batacazo -muy superior al del paro debido a que desde el punto de vista estadístico muchos desempleados pasan a la inactividad- la evolucion interanual sigue siendo buena: se crean 71.772 empleos en el plazo de un año, una cifra que es, incluso, ligeramente mejor que la de diciembre, aunque ciertamente peor que la de enero de 2025, cuando se rozaban los 95.000.

En cuanto a los parados, en un año hay 55.639 menos que hace doce meses, una cifra que es mejor que la de diciembre (casi 52.000) y bastante menos abultada que la de enero de 2025 (casi 70.000).