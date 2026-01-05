Andalucía crea 70.000 empleos en 2025, pero termina el año en clara desaceleración

Andalucía terminó 2025 con 70.365 afiliados más a la Seguridad Social que en el año anterior, una cifra menor que los 93.770 que se sumaban en 2024. Eso indica que la creación de empleo sigue siendo sólida (el avance, de hecho, es superior al de 2022 y 2023 y solo en diciembre se han contabilizado más de 31.000 nuevos cotizantes), pero en clara desaceleración respecto al ejercicio precedente. Este menor ritmo se observa, sobre todo, en los últimos tres meses del año, ya que, hasta entonces, entre enero y septiembre, la tasa interanual de 2025 era superior a la del año precedente. A partir de ahí se invierten las tornas y sucede justo al contrario.

La región termina el año, por otro lado, como la cuarta de España en creación de empleo en terminos absolutos, ya que en el avance de afiliados la superan Madrid (108.159), Cataluña (83.912) y la Comunidad Valenciana (80.612). En términos relativos el incremento de afiliados en un año (2,03%) es algo inferior a la media (2,37%) y en el ranking autonómico Andalucía ocupa un discreto puesto 12.

Los 3.540.811 afiliados con los que termina la comunidad el año, por otro lado, son el segundo mejor dato de la serie estadística, solo superado, y por por poco, por el de mayo de este mismo año (3.543.388).

Líder en bajada del paro en términos absoluto

Por lo que respecta al paro, la comunidad registra 51.782 desempleados menos en un año que en el ejercicio pasado, tras un buen mes de diciembre en el que hubo una caída del paro de 12.271.

La bajada anual superior a las 51.000 es una cifra importante, pero inferior a los 60.101 de 2024. En cualquier caso, la comunidad lidera, con claridad, el descenso de toda España en términos absolutos y está entre las primeras en porcentaje (-8,16%), solo superada por Extremadura y Castilla-La Mancha. Si Andalucía lidera los datos de caída del paro y no los de creación de empleo se debe, entre otras cosas, a que una parte de los desempleados que dejan de serlo pasan a la inactividad y no se incorporan al mercado laboral.

La región consolida la bajada de los 600.000 desempleados, con 583.057, la menor cifra desde junio de 2008. En 2025, además, de cada cinco personas que abandonaban las listas del paro tres eran mujeres y un número similar pertenecía al sector servicios. Pese a ello, este es el único grupo de actividades en el que el desempleo se reduce por debajo de la media en el conjunto del año.

En diciembre solo tira del empleo el sector agrario

Si nos fijamos únicamente en el mes de diciembre concluimos que el sector agrario salva con claridad el final de año. Los 32.043 empleos que crea impulsados por la campaña de la aceituna para aceite son más que todo lo que genera el conjunto de sectores en ese mes. Si quitamos de la ecuación a la actividad primaria -con empleos temporales muy cortos- la región pierde 805 afiliados. Esto no sucedió en los años anteriores, lo que, quizás, puede ser un indicador de alerta.

Al impulso de la contratación de temporeros se debe que Andalucía lidere en el país con mucha diferencia la creación de puestos de trabajo en diciembre, ya que España apenas genera 19.106 empleos ese mes.