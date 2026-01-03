Aertec arranca su nueva etapa dentro de Indra con un contrato para la fabricación de 49 drones de combate por 364 millones

La compañía Aertec Defense & Aerial Systems ha arrancado la nueva etapa tras su integración en Indra con un contrato del Ministerio de Defensa para la fabricación de 49 drones tácticos de combate bajo el modelo Tarsis, un proyecto que reforzará la cartera de trabajo de su planta de Sevilla dedicada al ensamblaje de estas aeronaves. La adjudicación, según la documentación consultada por este diario, se extiende hasta finales de 2029 y alcanza un importe de 364,1 millones de euros.

La familia Tarsis son los drones de tecnología española más avanzados en su clase. Su modelo de operación en pistas cortas y no preparadas, así como la versión de despegue y aterrizaje vertical, con propulsión híbrida, tienen diferentes aplicaciones en el ámbito militar y civil. La aeronave cuenta con distintos tipos de unidades de entre 15 y 90 kilos con amplia autonomía de vuelo, tecnología ATOL (Automatic Take Off and Landing) y un completo sistema de guiado, navegación y control.

El acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa abarca el desarrollo y adquisición de 49 sistemas aéreos tripulados de forma remota clase I y II de medio alcance para reforzar la independencia tecnológica de las Fuerzas Armadas españolas. Precisamente, la contratación de Aertec se justifica en que es la “única empresa capacitada para el desarrollo del proyecto desde un punto de vista técnico, además de que se han negociado mejoras de interés”, tal y como figura en el expediente.

Con la firma del contrato, avanza la ejecución del Programa de Tecnologías Aéreas Robóticas de Movilidad Autónoma Sensorizadas UAS (Unmanned Aircraft System), cuyo objetivo es impulsar la soberanía tecnológica de España en este segmento, considerado estratégico en los conflictos actuales. La iniciativa, incluida en el Plan Industrial de Seguridad y Defensa, fue adjudicada el pasado mes de octubre por el Gobierno central a la nueva división de Indra con una financiación de 178 millones de euros.

Venta a Indra

La compañía andaluza Aertec cerró el pasado verano la venta de su filial de diseño y fabricación de drones a la multinacional Indra, un movimiento con el que la empresa liderada por Ángel Escribano ha entrado en el segmento de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) a través de su nueva rama armamentística Weapons&Ammunition y ha pisado el acelerador en su estrategia de crecer en la industria militar ante el incremento de fondos recogidos en los planes de rearme de la Unión Europea.

La adquisición, que incluyó los activos y una plantilla de 46 personas, se circunscribió al negocio de drones y sistemas no tripulados, agrupado en Aertec Defense & Aerial Systems –la filial creada apenas un año antes por la matriz fundada en 1997 por Vicente Padilla y Antonio Gómez-Guillamón en Málaga–, que se dedica casi en exclusiva al diseño, montaje y comercialización de su producto estrella, el modelo Tarsis, enfocado al sector militar y usado por ejércitos de varios países.

Planta de drones en Aerópolis

En el marco de esta estrategia de agrupar la división de los UAV, que implicó también la transferencia desde la matriz a la recién inaugurada filial de todos los clientes, patentes y el equipo humano, Aertec duplicó sus instalaciones en la provincia de Sevilla para potenciar la línea de producción del dron. De hecho, en la nueva planta, anexa a la sede que tiene la malagueña en el Parque Tecnológico Aerópolis, se sitúa la maquinaria y los equipos de la Línea de Ensamblaje Final.

Al margen de la operación de la división de drones por parte de Indra, Aertec mantiene en sus manos las ramas de aeropuertos y aeroespacial, donde acumula una trayectoria de más de 25 años y proyectos en 40 países de los cinco continentes. La empresa con sede en Málaga, que factura en torno a 50 millones de euros y suma 700 empleados, ofrece soluciones avanzadas en aeronáutica siendo aliada estratégica de Airbus en programas como el A400 o el A330 MRTT.