La doble exigencia de registro amenaza con sacar del mercado 21.882 viviendas turísticas en Andalucía

La convivencia de dos trámites obligatorios -el registro autonómico en la Junta y un nuevo número estatal imprescindible para anunciarse en plataformas- está provocando, según el sector, una retirada silenciosa de oferta turística en Andalucía. La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) advirtió este martes en Sevilla de que 21.882 viviendas podrían quedar fuera del circuito turístico por esta “dualidad” administrativa, lo que equivale al 14,48% del parque andaluz.

La asociación, representada por su vicepresidente y delegado en Sevilla, Juan Ignacio Chaves, y el vocal Juan del Toro, situó el foco en el efecto económico de esta reducción: menos capacidad alojativa disponible en plazas donde la demanda turística es estructural y donde la vivienda turística, defienden, complementa a la oferta hotelera, ayuda a absorber picos de visitantes en fechas señaladas y sostiene gasto indirecto en comercio, restauración y servicios de proximidad.

El impacto, además, no sería homogéneo. AVVAPro aseguró que la proporción de viviendas afectadas sería especialmente elevada en Sevilla (27,58%), seguida de Marbella (19,42%), Granada (16,42%), Málaga (14,42%) y Benalmádena (12,25%). Es decir, destinos donde la presión turística y la competencia por la demanda son intensas y donde una caída de oferta puede trasladarse a precios, disponibilidad y decisiones de viaje, en especial en el segmento familiar.

Andalucía cuenta con 91.757 viviendas turísticas registradas, según datos del INE correspondientes a noviembre de 2025, tras crecer un 1,54% interanual. En ese contexto, la patronal insistió en que se trata de un sector “maduro y profesionalizado” y sostuvo que esta tipología cubre una demanda que no siempre encaja con el hotel, especialmente cuando se viaja en familia. La asociación citó estudios que sitúan en el 50% a los usuarios que no acudirían al destino si no existiera esta modalidad, al facilitar estancias con cocina y espacios comunes.

El núcleo del problema, según AVVAPro, no es el control de la actividad, sino la duplicidad de requisitos. En Andalucía, la legalidad de una vivienda turística se determina por su inscripción en el registro autonómico. Pero, además, desde el pasado año se ha desplegado un sistema estatal que obliga a obtener un número adicional para poder comercializar el alojamiento en plataformas online, un requisito que, según la información del propio sistema, condiciona la publicación del anuncio.

A juicio de la asociación, el resultado es un “muro burocrático” que está expulsando viviendas del circuito turístico legal, bien por dudas interpretativas, bien por la complejidad documental o por la discrepancia entre criterios. En las últimas semanas, el debate ha escalado también en el plano institucional: el registro estatal ha abierto un conflicto con varias comunidades y con asociaciones del sector, que denuncian invasión competencial y alertan de que el esquema actual obliga, en la práctica, a pasar por dos “ventanillas”.

La preocupación se intensifica en el medio rural, donde AVVAPro reclama un tratamiento diferenciado. Las viviendas turísticas de alojamiento rural (VTAR), subrayaron, cumplen una función distinta: en muchos municipios sin planta hotelera son la vía para atraer visitantes, sostener ingresos familiares y mantener actividad económica local. De ahí que la asociación pida una aplicación que tenga en cuenta la diversidad territorial andaluza y evite trasladar al campo medidas diseñadas para las grandes ciudades.

En paralelo, AVVAPro valoró positivamente que la futura Ley del Turismo andaluza incorpore por primera vez la vivienda turística con rango legal y refuerce el papel de los municipios en la ordenación del fenómeno. No obstante, reclamó una regulación “clara y comprensible” para reducir litigiosidad y sanciones firmes contra la clandestinidad, pero proporcionadas y adaptadas a la realidad de cada mercado.

Con la temporada alta en el horizonte, el sector advierte de que el debate no es solo administrativo: una retirada de miles de alojamientos, sostiene, puede traducirse en menor competitividad, menos capacidad para absorber demanda en eventos y un impacto indirecto en el tejido económico local, especialmente en los destinos urbanos y de costa donde la actividad turística es uno de los principales motores de ingresos.