El alquiler de garajes en Andalucía encadena otro año de subidas pese al frenazo nacional

El precio del alquiler de garajes en Andalucía volvió a encarecerse en 2025, aunque lo hizo con un avance moderado del 1,7%, que sitúa el coste medio en 73,17 euros mensuales, según el informe anual del portal inmobiliario Fotocasa.

La comunidad mantiene así su tendencia alcista en un año marcado por la estabilización del mercado nacional, donde el incremento fue de apenas un 0,3%, el más bajo de la última década. Pese a este frenazo general, el garaje sigue consolidándose como un activo resiliente con capacidad de mantener valor incluso en ciclos de desaceleración.

A nivel nacional, el precio medio se situó en 74,95 euros mensuales, el segundo más alto de los últimos años. Asturias (9,6%), Baleares (6,7%) y Castilla y León (5,2%) lideraron las subidas, mientras que País Vasco (-2,5%), Aragón (-1,8%) y Madrid (-0,1%) cerraron el ejercicio en negativo. Andalucía, con su incremento del 1,7%, se sitúa en la mitad del ranking nacional, entre las comunidades que aún registran avances moderados pero sostenidos.

La variación interanual en la comunidad ha pasado del 1,8% registrado en diciembre de 2024 al 1,7% de diciembre de 2025, y el precio medio ha subido de 71,96 a 73,17 euros en un año. La tendencia apunta a un crecimiento más suave, pero sin señales de reversión.

Un mercado muy desigual por municipios

El informe de Fotocasa dibuja un mapa andaluz muy heterogéneo, donde conviven municipios con fuertes tensiones alcistas y otros en pleno ajuste. La evolución del precio del alquiler de garajes en 2025 muestra que no existe un único patrón regional, sino dinámicas locales muy condicionadas por la presión urbanística, la disponibilidad de plazas y la demanda tanto residencial como turística.

El mayor encarecimiento se registró en Roquetas de Mar, que no solo lidera las subidas en Andalucía, sino que se convierte en la ciudad con el mayor incremento de toda España, con un 14,9% interanual, al pasar de 53,17 a 61,07 euros mensuales. Le siguen Jerez de la Frontera (8,6%, de 64,97 a 70,53 euros) y Almería capital (7,5%, de 69,90 a 75,11 euros), donde la presión de la demanda y la escasez de plazas disponibles han impulsado los precios con fuerza.

También cierran el año en positivo Huelva capital (3,4%), Málaga capital (3,2%), Granada capital (2,3%) y El Ejido (2%), que mantienen un crecimiento más moderado pero constante. En el lado contrario, Sevilla capital protagoniza la mayor caída de la región con un descenso del 4,8%, al pasar de 83,40 a 79,38 euros. Córdoba retrocede un 0,8%, de 74,94 a 74,33 euros. Estas bajadas apuntan a un ajuste del mercado tras varios años de precios elevados, aunque Sevilla sigue siendo una de las ciudades más caras de Andalucía.

Una brecha de precios cada vez más marcada

El informe revela una Andalucía partida en dos en cuanto a precios. En el extremo alto, Marbella se consolida como la ciudad más cara para alquilar una plaza de garaje en la comunidad, con 102,58 euros al mes, seguida de Fuengirola (96,61 euros), Málaga capital (83,44 euros), Torremolinos (82,76 euros) y Benalmádena (80 euros). La Costa del Sol continúa así como el gran polo de precios elevados, impulsada por la presión turística, la densidad urbana y la escasez de aparcamiento.

En el extremo opuesto, Linares se mantiene como el municipio más asequible de Andalucía, con 53,21 euros al mes, seguida de El Ejido con 59,41 euros y Jaén capital con 61,33 euros. Estas diferencias, que superan los 50 euros mensuales entre los extremos de la región, reflejan la diversidad del mercado andaluz y la influencia del tamaño urbano, la movilidad y la demanda estacional.

El análisis permite identificar tres grandes bloques dentro de la comunidad: la Costa del Sol y las grandes capitales, con precios altos y subidas moderadas (Málaga, Marbella, Fuengirola, Granada, Huelva); los municipios en fuerte expansión, con incrementos muy intensos (Roquetas de Mar, Jerez, Almería capital); y las ciudades en ajuste o con precios estructuralmente bajos (Sevilla, Córdoba, Linares, Jaén).

Andalucía, en la mitad de la tabla nacional

Con su subida del 1,7%, Andalucía se sitúa entre las diez comunidades autónomas que registraron incrementos en 2025, aunque lejos de los mayores encarecimientos del país. En cuanto a precios absolutos, la comunidad se mantiene por debajo de las regiones más caras -Baleares (101,40 euros), Cantabria (92,18 euros), País Vasco (88 euros), Madrid (80,66 euros) y Cataluña (80,66 euros)-, pero por encima de territorios como Castilla-La Mancha (59,09 euros), Navarra (59,17 euros) o Extremadura (60,09 euros).

Un mercado que se enfría, pero no retrocede

A nivel nacional, el precio medio de una plaza de garaje en alquiler se situó en 74,95 euros mensuales en 2025, apenas un 0,3% más que el año anterior. Es el incremento más moderado de los últimos diez años, lo que apunta a un mercado que se está estabilizando tras varios ejercicios de subidas más intensas. Aun así, el precio actual es el segundo más alto de la serie histórica, lo que confirma que el garaje sigue siendo un activo de refugio para propietarios e inversores.

En Andalucía, la ralentización es igualmente perceptible, aunque menos pronunciada que en la media nacional. La moderación del ritmo de crecimiento sugiere que el mercado andaluz de garajes en alquiler entra en una fase de madurez, donde las subidas seguirán existiendo, pero de forma más selectiva y ligada a las condiciones locales de cada municipio.