La Eurocámara congela la ratificación del pacto comercial con EEUU ante la incertidumbre por los nuevos aranceles de Trump

El Parlamento Europeo decidió este lunes paralizar sin fecha la ratificación del acuerdo comercial firmado el pasado verano entre la Unión Europea y Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump anunciara una nueva ronda de aranceles globales del 15 % y en plena incertidumbre por la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que declaró ilegales los gravámenes impuestos bajo poderes de emergencia.

Bruselas reclama garantías de que Washington respetará el límite arancelario pactado, mientras el presidente estadounidense advierte de que cualquier país que intente aprovechar el fallo judicial se enfrentará a tasas “mucho más altas”.

Tramitación suspendida sin fecha

El Parlamento Europeo decidió este lunes suspender sin fecha la tramitación del acuerdo comercial firmado el pasado verano entre la Unión Europea y Estados Unidos, a la espera de que la Administración de Donald Trump aclare el alcance de la nueva tanda de aranceles globales anunciada este fin de semana y las implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, que declaró ilegales los gravámenes impuestos por el presidente bajo poderes de emergencia.

El pacto, conocido como Acuerdo de Turnberry, fijaba un techo máximo del 15 % para los aranceles estadounidenses aplicados a productos europeos, a cambio de que la UE renunciara a adoptar represalias.

Sin embargo, la Eurocámara teme que los nuevos aranceles del 15 % que la Casa Blanca puede imponer durante un máximo de 150 días -y que se sumarían a los ya vigentes bajo el principio de Nación Más Favorecida- eleven de facto los gravámenes por encima del límite pactado. El presidente de la Comisión de Comercio Internacional (INTA), el socialdemócrata alemán Bernd Lange, advirtió de que algunos productos, como el queso, podrían llegar a afrontar tasas del 30%.

Bruselas pide claridad a Washington

“La situación es ahora más incierta que nunca. Esto contradice la estabilidad y previsibilidad que buscamos lograr con el Acuerdo de Turnberry”, señaló Lange tras la reunión a puerta cerrada mantenida con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. El eurodiputado subrayó que la decisión de paralizar el proceso “no supone que nunca se vaya a votar”, pero sí que la ratificación queda en suspenso hasta que Washington ofrezca “claridad” sobre su compromiso con lo pactado. “Nadie sabe qué pasará después del plazo de 150 días”, añadió.

La votación en la comisión parlamentaria, primer paso para la ratificación formal por parte de la Eurocámara, ya había sido aplazada en enero debido a las amenazas de Trump de imponer aranceles a varios países europeos por participar en maniobras militares en Groenlandia. Tras retirarse aquella amenaza, el voto se reprogramó para este martes, 24 de febrero, pero los principales grupos -PPE, socialdemócratas, liberales y Verdes- acordaron nuevamente frenar el proceso.

Desde la firma del acuerdo el pasado verano por Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la mayoría de productos europeos han estado sujetos a un arancel del 15%. Sin embargo, la UE no ha aplicado su parte del trato (importar bienes industriales estadounidenses al 0%) porque la Eurocámara aún no ha ratificado el pacto. Bruselas quiere saber ahora si Washington seguirá cumpliendo sus compromisos o si los nuevos aranceles anunciados por Trump alteran lo acordado.

El comisario Sefcovic expresó su confianza en obtener esta misma semana las aclaraciones necesarias por parte del Gobierno estadounidense, tras mantener contactos con el representante comercial Jamieson Greer, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y con los ministros del G7.

“La estabilidad y la previsibilidad son prioritarias para nuestras empresas. El pleno respeto del acuerdo entre la UE y EEUU es primordial”, afirmó. Sefcovic prevé reunirse de nuevo con los eurodiputados responsables del expediente la próxima semana, con el objetivo de que el pacto pueda aún votarse en el pleno de marzo si se despejan las dudas actuales.

Nuevas amenazas de Trump

La incertidumbre se ha visto agravada por la reacción del propio Trump al fallo del Supremo. El presidente estadounidense amenazó este lunes con elevar los aranceles a los países que decidan “jugar” con la sentencia que invalidó los gravámenes declarados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco”, escribió este lunes en su red Truth Social.

El mensaje forma parte de una serie de críticas de Trump contra la mayoría del Supremo, a la que acusó de actuar “influenciada por intereses extranjeros”. El fallo podría obligar a reembolsar entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados mediante los llamados “gravámenes recíprocos”, que oscilaban entre un 10% y un 50%. En respuesta a la sentencia, Trump anunció un nuevo arancel global del 10 %, posteriormente elevado al 15%, bajo un marco legal distinto y sin el aval del Congreso.

Socios comerciales clave, como la UE y China, están evaluando el impacto de la decisión judicial y buscan claridad sobre la vigencia de los acuerdos firmados con Washington. Pekín afirmó este lunes que está “evaluando” el contenido del fallo y reiteró su oposición a las medidas “unilaterales”, al tiempo que criticó el “proteccionismo”, a pocas semanas de la visita de Trump al país asiático para reunirse con Xi Jinping.

Mientras tanto, Bruselas insiste en que “un acuerdo es un acuerdo” y reclama garantías de que Estados Unidos respetará el límite arancelario pactado. La Eurocámara, por su parte, mantiene la ratificación en pausa hasta recibir respuestas concluyentes de Washington.