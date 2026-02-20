Qué supone para España el fallo del Supremo de EEUU que limita los aranceles de Trump

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que limita el uso de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) para imponer aranceles tiene implicaciones directas para España y el conjunto de la Unión Europea.

El fallo afirma de forma inequívoca que esa ley no autoriza al presidente a implantar tasas, cerrando la puerta a que futuras administraciones utilicen emergencias económicas para aplicar gravámenes amplios y repentinos sobre productos extranjeros.

La sentencia aporta previsibilidad a las relaciones comerciales transatlánticas en un momento de elevada tensión geopolítica y reconfiguración de cadenas de suministro. Para España, una economía abierta y fuertemente exportadora, la decisión reduce riesgos y facilita la planificación empresarial.

Los socios comerciales saben ahora que las grandes reconfiguraciones arancelarias exigirán mayorías legislativas, lo que tiende a ser más lento, más negociado y menos volátil que una decisión presidencial basada en una emergencia.

Impacto para España: sectores, cifras y riesgos mitigados

Estados Unidos es un socio comercial clave para España. En los últimos años se ha situado entre los seis principales destinos de las exportaciones españolas, con ventas que rondan los 18.000-20.000 millones de euros anuales.

La estructura exportadora española hacia EEUU es diversificada, lo que amplifica la relevancia de la sentencia.

Agroalimentario

España exporta a EEUU más de 1.500 millones de euros en alimentos y bebidas, incluyendo:

Vino (350-400 millones)

Aceite de oliva (150-200 millones)

Aceitunas y conservas vegetales (120-150 millones)

Productos cárnicos y transformados

Estos sectores han sufrido episodios arancelarios en el pasado, como el caso de la aceituna negra, y son especialmente vulnerables a medidas unilaterales.

La sentencia reduce el riesgo de que una futura administración imponga aranceles generalizados bajo el paraguas de una “emergencia económica”.

Automoción y componentes

El sector de automoción español exporta a EEUU vehículos y componentes por un valor estimado de 2.000-3.000 millones de euros anuales.

La posibilidad de aranceles amplios sobre automóviles, algo que llegó a plantearse en Washington, habría afectado a plantas españolas integradas en cadenas europeas.

El fallo elimina una vía que podría haber permitido imponer gravámenes del 10%, 25% o incluso superiores sin pasar por el Congreso.

Cerámica y materiales de construcción

La industria cerámica española, concentrada en Castellón, exporta a EEUU más de 300 millones de euros al año. Es un sector muy sensible a cambios arancelarios por su elevada intensidad energética y de transporte.

La sentencia aporta estabilidad a un mercado que se ha convertido en uno de los destinos prioritarios para el azulejo español.

Renovables y bienes industriales

Empresas españolas de energía, ingeniería y tecnología (especialmente en eólica, solar y redes eléctricas) exportan equipos y servicios a EEUU por valor de cientos de millones de euros anuales.

Además, compañías como Iberdrola/Avangrid, Ferrovial, ACS o Santander tienen inversiones multimillonarias en el país. La reducción del riesgo arancelario mejora la previsibilidad de costes en proyectos de infraestructuras y energía.

Un entorno con menor riesgo de aranceles amplios sobre bienes industriales y tecnológicos facilita la participación de empresas españolas en proyectos energéticos y de infraestructuras en territorio estadounidense.

Impacto para la Unión Europea: un marco comercial más estable

La sentencia también tiene efectos sistémicos para la UE:

Menor riesgo de aranceles generalizados contra Europa

En los últimos años, EEUU ha utilizado distintas bases legales para imponer aranceles a la UE (acero, aluminio, Airbus-Boeing).

La posibilidad de que IEEPA se convirtiera en una herramienta para aplicar aranceles globales del 10-25% era una preocupación real en Bruselas.

El Supremo cierra esa vía, al afirmar que el Gobierno pretendía leer “regular” e “importación” como una delegación masiva del poder arancelario del Congreso, algo que “no puede soportar tal peso”.

Refuerzo del marco negociador tradicional

La decisión obliga a cualquier administración estadounidense a recurrir a leyes específicas (Sección 232, Sección 301), justificar las medidas caso por caso y, en muchos casos, negociar con el Congreso.

Eso reduce la volatilidad y favorece la resolución de disputas dentro de la OMC o mediante acuerdos sectoriales.

Impulso a la cooperación transatlántica

La UE está reforzando su estrategia de autonomía estratégica abierta, con una agenda de diversificación de suministros y acuerdos de nueva generación (con Canadá, Japón, Mercosur, etc.).

Un Estados Unidos con menos margen para aranceles unilaterales facilita acuerdos sobre materias primas críticas, cooperación en tecnologías verdes y cadenas de suministro más integradas.