Andalucía se posiciona como el destino turístico más completo para la inteligencia artificial

Andalucía emerge como la referencia principal en las recomendaciones automatizadas elaboradas por la inteligencia artificial. Según el barómetro realizado por la agencia Llorente y Cuenca (LLYC) tras plantear casi 1.800 preguntas a los principales modelos de lenguaje, la comunidad aparece en el 63,5% de las respuestas y encabeza un liderazgo transversal que ninguna otra región iguala. Cataluña y Madrid ocupan el segundo y tercer puesto con 52,7% y 49,1%, respectivamente, pero no alcanzan la amplitud del dominio andaluz en los segmentos más relevantes del turismo actual. El estudio subraya que estas tres comunidades ocupan el grupo de territorios con mayor huella en la IA, lo que consolida su visibilidad en un momento en el que esta tecnología se ha convertido en un prescriptor decisivo para la elección de destinos.

LLYC atribuye a Andalucía una capacidad de atracción única, basada tanto en su diversidad como en su peso cultural y urbano. El análisis sitúa a la región como líder en turismo experiencial y premium con 90%, en turismo urbano y cultural con 86,5% y en turismo activo y deportivo con 82,6%. Estos porcentajes la colocan por delante de Cataluña, que destaca en enoturismo y gastronomía, y de Madrid, que se sitúa al frente del turismo de negocios. El estudio indica que Andalucía se mantiene como la opción preferida para perfiles muy heterogéneos: viajeros interesados en cultura (82,2%), familias con niños (70,1%), parejas (65,2%), aventureros y deportistas (64,5%), personas que viajan solas (63,2%) y público senior (55,1%).

Andalucía lidera en todos los segmentos clave

El documento evidencia que la comunidad supera a sus competidores en la mayoría de categorías consultadas. La amplitud de estos liderazgos sostiene la idea de que Andalucía se consolida como un destino capaz de adaptarse a cualquier perfil de viajero. LLYC destaca que esta posición responde a la fortaleza de su oferta cultural, a la variedad de experiencias y al peso específico de sus ciudades en la percepción turística recogida por los modelos de IA. El informe señala que el algoritmo identifica a la región como un territorio versátil, lo que incrementa su capacidad para atraer diferentes tipos de demanda.

Esa versatilidad contrasta con otros territorios que presentan un liderazgo más acotado. Cataluña sobresale en gastronomía y enoturismo con 77,4%, mientras que Madrid domina el turismo de negocios y el segmento MICE con 76,2%. Sin embargo, ninguna de las dos logra agrupar tantos segmentos estratégicos bajo un mismo liderazgo. El estudio incorpora otros liderazgos regionales, como Aragón en naturaleza y turismo rural con 66,1% o Castilla y León en patrimonio religioso con 74,5%, pero Andalucía se mantiene por encima por la amplitud de su posicionamiento.

La IA redefine la visibilidad turística y condiciona la elección del viajero

LLYC recuerda que el 84% de los españoles utiliza la inteligencia artificial para planificar sus viajes, según el informe El consumidor impulsado por la IA: manual de supervivencia para marcas, también elaborado por la firma y citado en el barómetro. El documento explica que la tecnología se ha convertido en una herramienta de referencia para buscar destinos, comparar vuelos y seleccionar actividades. El turismo se sitúa como el sector donde más se recurre a la IA por encima de la moda, la banca o la automoción.

El barómetro subraya que esta visibilidad digital será decisiva para las comunidades autónomas. Regiones como Murcia, Navarra o Cantabria apenas alcanzan entre 3% y 8,7% de presencia en las recomendaciones automatizadas, lo que, según el documento, puede traducirse en una pérdida de atractivo ante un viajero cada vez más condicionado por las sugerencias del algoritmo. La Rioja y Extremadura también se encuentran en niveles bajos, con 9,8% y 9,9%. El estudio advierte de que la invisibilidad tecnológica puede equivaler a desaparecer de la ruta del turista si la decisión final depende de la IA.

Un análisis anual para medir la reputación turística en la era algorítmica

