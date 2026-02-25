Ebro Foods eleva su beneficio neto hasta 214,8 millones en 2025, un 3,4% más

Ebro Foods tuvo un 2025 muy sólido, con mejora de beneficio y récord de Ebitda pese a que el ejercicio estuvo condicionado por precios bajos y presión regulatoria.

Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ebro Foods cerró 2025 con un beneficio neto de 214,8 millones, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al ejercicio anterior. El grupo destaca que ha alcanzado un nuevo récord de Ebitda ajustado de 420,6 millones, pese a absorber un impacto cercano a 20 millones derivado de los aranceles en Estados Unidos y de la volatilidad del tipo de cambio, que resta siete millones al resultado operativo del ejercicio. Todos los parámetros financieros evolucionaron de forma favorable en un entorno definido por la caída del precio de las materias primas y una elevada presión competitiva.

La cifra de negocio se sitúa en 3.013,6 millones, lo que representa un descenso del 4% respecto a 2024 y que el grupo atribuye a la bajada de precios al consumidor y al efecto adverso del tipo de cambio, valorado en 49,44 millones. La compañía que preside Antonio Hernández Callejas subraya que un 97% del Ebitda-A procede de mercados internacionales, con Norteamérica y el resto de Europa como principales contribuyentes, lo que refleja la diversificación geográfica del grupo en un ejercicio marcado por la normalización del consumo y la presión sobre los márgenes.

Mejora de márgenes y reducción de la deuda neta

El Ebitda-A crece un 1,8% frente a 2024 y sitúa el margen en el 14%, gracias a la mejora registrada en el área de arroz. A divisa constante el Ebitda-A habría alcanzado 427,8 millones, según la presentación remitida a la CNMV. El resultado operativo se mantiene estable en 307,8 millones, mientras que el Ebit-A sube ligeramente hasta 307,2 millones. El grupo señala que la gestión de inventarios, la normalización de costes y la capacidad para transferir parte de las tensiones regulatorias al mercado han permitido sostener los márgenes en un escenario de fuerte competencia y ajustes de capacidad en Estados Unidos.

La deuda neta se reduce hasta 529,4 millones, una rebaja de 63,8 millones pese a unas inversiones en Capex de 134,9 millones y a un pago de 111,6 millones en retribución al accionista. Una vez descontados los pasivos vinculados a compromisos con minoritarios y la aplicación de la NIIF 16, la deuda bancaria neta se sitúa en 178,4 millones. El grupo mantiene su política de dividendos y reduce su apalancamiento hasta el 23%, según los datos facilitados en la presentación de resultados.

El área de arroz impulsa el negocio y sostiene el crecimiento del Ebitda-A

La división de arroz cierra el ejercicio con ventas de 2.326 millones y un Ebitda-A de 337,5 millones, lo que supone un incremento del 3,5%. El grupo atribuye el avance a la buena evolución de las categorías de conveniencia y al comportamiento sólido de sus marcas en los principales mercados. En España destaca el crecimiento de Brillante en vasitos y productos microondas, mientras que el negocio industrial mejora por el suministro a Estados Unidos tras los ajustes de capacidad en la planta de Memphis. A este rendimiento se suma la evolución favorable de Tilda, con crecimientos en Canadá, Oriente Medio y Reino Unido durante todo el ejercicio.

En Estados Unidos, los aranceles sobre los arroces aromáticos han supuesto un impacto neto de 10 millones de dólares, aunque Riviana presenta una mejora relevante del Ebitda gracias al avance del negocio de congelados y al desempeño de la planta de platos preparados. El margen de la división alcanza el 14,5%, por encima del año anterior, pese a las tensiones regulatorias y a un mercado condicionado por los precios históricamente bajos del arroz largo en Estados Unidos y Europa.

Un ejercicio desigual para el área de pasta por el tipo de cambio y los aranceles

La división de pasta registra una facturación de 690,3 millones, un descenso del 0,2%, y un Ebitda-A de 99,3 millones, un 5% menos que en 2024. El grupo explica que el resultado está condicionado por la apreciación del dólar y por la subida de aranceles en Estados Unidos: del 1% al 15% en pasta seca y del 6,6% al 15% en pasta fresca. Estos cambios suponen un impacto de 2,5 millones en Garofalo y de 1,6 millones en Bertagni. Ajustada por divisa, la evolución de la división habría sido más estable, según los datos presentados ante los analistas de mercado.

El negocio de pasta fresca avanza con fuerza en Francia gracias al gnocchi, mientras que Garofalo mejora su posición en Francia e Italia y crece un 13% en España. Bertagni sigue penalizada por los aranceles y por la pérdida de competitividad derivada de la debilidad del dólar. El resultado operativo de la división cae hasta 69,8 millones, afectado por el incremento del precio del huevo y por la presión promocional en algunos mercados, lo que obliga a mantener un esfuerzo sostenido en inversión comercial, que alcanza 34,8 millones en el ejercicio.