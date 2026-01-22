Ebro Foods se hace con la totalidad de la marca italiana Bertagni al adquirir el 30% por 112,5 millones

El grupo Ebro Foods ha cerrado, a través de su filial Lustucru Premium Group, un acuerdo para adquirir el 30% restante de Bertagni 1882 SpA, la marca más antigua de pasta rellena de Italia. La operación, valorada en 112,5 millones de euros, culmina la toma de control total de la compañía, después de que Ebro adquiriera el 70% del capital en 2018.

Los hasta ahora accionistas minoritarios y directivos de Bertagni, Antonio Marchetti y Enrico Bolla, mantendrán su implicación en la gestión de la empresa, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y dar continuidad al proyecto industrial y comercial de la marca.

Desde la entrada de Ebro en el accionariado, Bertagni ha registrado un crecimiento muy significativo, especialmente en el segmento de pasta fresca premium. Las ventas brutas han pasado de 70 millones de euros en 2017 a 182 millones en 2024, más del doble en apenas siete años, impulsadas por la expansión internacional y el refuerzo de su posicionamiento en mercados de alto valor añadido.

Con esta adquisición, Ebro Foods consolida su estrategia de crecimiento en productos premium y refuerza su posición como segundo mayor productor de pasta fresca a nivel mundial, un segmento en el que también operan otras marcas de referencia del grupo, como Garofalo. “Esta adquisición es un paso estratégico para consolidar nuestra presencia en el sector de la pasta fresca premium y seguir creciendo a nivel internacional. La experiencia y la calidad de Bertagni nos permitirán fortalecer nuestra oferta y satisfacer las demandas de nuestros consumidores”, señaló un portavoz de la compañía.

Resiliencia empresarial

Según los últimos resultados presentados, correspondientes al tercer trimestre de 2025, el grupo logró mantener un sólido desempeño pese a la persistente inestabilidad geopolítica, las tensiones en el tráfico marítimo y la entrada en vigor de nuevos aranceles en Estados Unidos.

En este escenario, el Ebitda ajustado creció un 1,1%, hasta alcanzar los 311,5 millones de euros, marcando un nuevo máximo histórico. El importe neto de la cifra de negocio se situó en 2.275,9 millones de euros, un 3% menos que en el mismo periodo del año anterior, principalmente por la bajada de precios al consumidor derivada de la reducción de los costes de las materias primas y por la devaluación del dólar.

Por su parte, el beneficio neto alcanzó los 154,3 millones de euros, un 8,8% inferior al de los nueve primeros meses de 2024, afectado por el impacto del tipo de cambio, el aumento de los intereses tras la refinanciación de la deuda y un mayor esfuerzo fiscal. La deuda neta se redujo hasta 578,4 millones de euros, 14,6 millones menos que al cierre de 2024, tras una inversión en CAPEX de 94,8 millones y el pago de dividendos por un total de 111,6 millones.

A la espera de los resultados de cierre del ejercicio, Ebro Foods consolida así su apuesta por el crecimiento selectivo y por las marcas de alto valor añadido, con Bertagni como uno de los pilares de su estrategia en el mercado internacional de la pasta fresca.