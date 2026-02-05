Sabadell pacta con González-Bueno su relevo como CEO tras su éxito en la defensa de la opa

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado este jueves el relevo de César González‑Bueno como consejero delegado y ha designado a Marc Armengol Dulcet para ocupar el puesto una vez celebrada la próxima Junta General de Accionistas. La entidad ha comunicado que la salida se produce de común acuerdo y ha subrayado la relevancia de la etapa que ahora se cierra: cinco años que el banco califica como excepcionales, según el propio González‑Bueno, y que el Consejo atribuye a una profunda transformación interna y a un crecimiento muy destacado de los resultados.

El banco, que hace el anuncio en la víspera de la presentación de sus resultados, ha remarcado que esa mejora operativa ha tenido reflejo en la cotización de las acciones, cuya trayectoria ha reforzado la posición del Grupo en el mercado. El Consejo ha querido dejar constancia de su agradecimiento por la contribución de González‑Bueno, tanto por la modernización de estructuras como por la creación de un equipo de dirección “joven y con talento”.

La salida de González‑Bueno llega apenas unos meses después de que Banco Sabadell, bajo su liderazgo y el de su presidente, Josep Oliu, ejecutara la estrategia defensiva que permitió frustrar la OPA hostil lanzada por BBVA, una operación que descarriló a mediados de octubre. Según lo señalado por la entidad, la consistencia de los resultados, el avance comercial y la solidez del proyecto fueron los argumentos que sostuvieron la resistencia hasta su desenlace.

El Consejo ha reconocido expresamente la profundidad de los cambios impulsados por González‑Bueno, así como el ritmo con el que los ejecutó. Oliu ha enfatizado que el directivo no solo respondió a las expectativas iniciales que motivaron su incorporación, sino que “las superó de lejos”, según figura en el documento.

Armengol, la apuesta del Consejo para la nueva etapa tecnológica del Grupo

El Consejo ha aprobado el nombramiento de Marc Armengol Dulcet como nuevo consejero delegado, cuya toma de posesión está condicionada a la autorización de idoneidad por parte del Banco Central Europeo. La transición se ejecutará al cierre de la Junta de Accionistas siempre que el visto bueno del supervisor llegue antes; si la autorización se notifica más tarde, el relevo se materializará en la fecha de recepción.

El banco ha destacado la capacidad de liderazgo y gestión de Armengol, contrastada en las múltiples responsabilidades que ha asumido durante casi 25 años vinculado al Grupo. Según la entidad, su perfil combina una experiencia profunda en tecnología con un conocimiento exhaustivo de las necesidades del banco en un momento que califica de disrupción.

A esa trayectoria se suma la relevancia de los cargos ocupados en España y en el extranjero. Durante los últimos años, Armengol ha asumido posiciones estratégicas en tecnología, operaciones y estrategia, y ha tenido un papel clave en las transformaciones derivadas de adquisiciones e integraciones. El banco recuerda que su aportación ha sido determinante en filiales internacionales y en la renovación del modelo operativo del Grupo.

En su valoración, Oliu ha sostenido que Armengol conoce “a la perfección” las fortalezas y los puntos de mejora del banco y ha subrayado la utilidad de su experiencia tecnológica para abordar una etapa en la que Sabadell quiere aprovechar el potencial de los datos y la digitalización.

Ventura entra en el Consejo para reforzar el negocio en España

El Consejo de Administración ha aprobado también la incorporación de Carlos Ventura Santamans como consejero ejecutivo. El directivo asumirá la responsabilidad sobre el negocio en España, que integra Banca de Empresas, Banca de Particulares, Banca Privada y la red de oficinas. Con este movimiento, el banco pretende reconocer la creciente importancia del mercado doméstico dentro del Grupo.

La entidad valora de Ventura un perfil con un nivel de experiencia “excepcional”, según figura en el documento, acompañado de un historial de resultados en segmentos clave como empresas y banca privada, además de su papel en la modernización de la red comercial.

El área de Corporate and Investment Banking seguirá bajo la dependencia directa del consejero delegado, con Cristóbal Paredes como director general.

Una transición ordenada para asegurar la continuidad

El banco ha insistido en que el relevo se ejecutará mediante una transición ordenada, con el propósito de preservar la continuidad de la estrategia actual y sostener el desempeño comercial y financiero del Grupo. La entidad señala que cuenta para ello con un equipo “excepcional” y con una hoja de ruta clara para los próximos años.

La salida de González‑Bueno se inscribe en un contexto en el que Sabadell afronta nuevos desafíos tras el éxito en la defensa frente a la OPA hostil de BBVA, el fortalecimiento de su cotización y el avance en sus principales líneas de negocio. Según el propio ejecutivo, la etapa que culmina ha sido “apasionante y exitosa”, y el banco encara ahora la siembra de “las semillas del futuro” en un escenario que exige aprovechar las oportunidades de la tecnología.

En su despedida, González‑Bueno ha expresado su “enorme agradecimiento” por el “privilegio” de haber participado en la gestión del banco durante estos cinco años y ha destacado la cohesión del equipo y las expectativas positivas del Grupo para los próximos ejercicios.