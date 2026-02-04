Barbadillo pone a la venta el secadero de jamones de El Pedroso para zanjar la peor crisis de su historia

Secadero de El Pedroso, de las mayores instalaciones del sector ibérico de Andalucía con capacidad para más de 250.000 piezas.

Grupo Barbadillo ha puesto a la venta el secadero de jamones de El Pedroso (Sevilla), una de las mayores instalaciones del sector ibérico en Andalucía. La compañía bodeguera, con sede en Sanlúcar de Barrameda, abandonó hace más de una década el negocio de productos ibéricos para concentrarse exclusivamente en su actividad vitivinícola.

Desde entonces, la planta ha permanecido arrendada a la empresa canaria Montesano, que ha operado las instalaciones hasta el segundo semestre de 2025. Concluido el contrato, Barbadillo ha optado por desprenderse definitivamente de este activo, que ya está siendo analizado por varios operadores del sector interesados en su compra.

El secadero de El Pedroso, construido en 2004 y ampliado en 2010, cuenta con una capacidad para más de 250.000 piezas y dispone de equipamiento completo para todas las fases del proceso productivo: recepción, salazón, secado, deshuesado, loncheado y envasado. El complejo, entre las instalaciones más versátiles de la industria ibérica andaluza, ocupa un edificio de cuatro plantas, con múltiples salas de ventilación natural y espacios climatizados.

Irregularidades en las ayudas y crisis del sector ibérico

La venta del secadero permitirá a Barbadillo cerrar uno de los episodios más complejos de su trayectoria bicentenaria. La compañía se hizo en 2004 con el control del Matadero de Sierra Morena, —propietaria del secadero— en el marco de una estrategia de diversificación que supuso una inversión de más de 17 millones de euros.

La operación se formalizó bajo una apariencia de normalidad, si bien la empresa adquirida arrastraba un problema oculto: antes de su compra, sus fundadores habían obtenido la aprobación de diversas ayudas de la Junta de Andalucía, por un importe cercano a cuatro millones de euros.

Barbadillo no participó en la solicitud, tramitación ni concesión de dichas subvenciones, ni tuvo conocimiento de las condiciones en las que se otorgaron. De hecho, la elevada valoración de Matadero de Sierra Morena incorporaba estas ayudas ya aprobadas y aparentemente válidas como parte del precio final. Sin embargo, con posterioridad se detectaron irregularidades en su concesión —atribuidas exclusivamente a los antiguos propietarios— que derivaron en la obligación de reintegrar los fondos.

La crisis del sector ibérico agravó la situación financiera y forzó el cierre de la actividad, lo que provocó un impacto económico negativo en Barbadillo superior a los 21 millones de euros.

El pesado lastre de la deuda

La deuda generada por el secadero lastró durante años los resultados de Grupo Barbadillo, que sin embargo ya ha logrado dejar atrás esta etapa. Tras el arrendamiento de las instalaciones a Montesano, la compañía puso en marcha en 2015 un plan de negocio centrado exclusivamente en el vino, con una apuesta decidida por la innovación en sus viñedos propios y sus productos. Esta estrategia ha permitido consolidar una trayectoria de crecimiento sostenido, reforzando su liderazgo en manzanilla y vinos blancos.

Una década después, el plan se ha cumplido con éxito, ya que ha permitido reducir el pasivo financiero de forma significativa y la compañía ya trabaja en un nuevo plan estratégico orientado a acelerar su expansión mediante el lanzamiento de productos innovadores y el impulso de la internacionalización.

Tras lograr absorber en este tiempo las cuantiosas pérdidas derivadas de la compra de Matadero de Sierra Morena, la venta del secadero de El Pedroso supondría la ruptura definitiva con la mayor crisis empresarial afrontada por Barbadillo.