Kevin Warsh, presidente de la Fed: la sorpresa de Trump

Donald Trump encargó la selección de candidato para elegir un nuevo presidente de la Fed al secretario del Tesoro Scott Bessent. Hasta hace unos días había once candidatos, entre ellos el propio Scott Bessent, que había manifestado que prefería quedarse donde está ahora, en la secretaria del Tesoro. Entre los once candidatos había de todo, políticos sin experiencia financiera ni monetaria, ex gobernadores de la Fed. La nota común es que todos se alineaban con Trump en el deseo de provocar una fuerte bajada de los tipos de interés para reactivar la economía.

Donald Trump nuevamente ha sorprendido a analistas y a inversores. El viernes pasado anuncio la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed en sustitución de Jerome Powell. Kevin Warsh es republicano y tiene un perfil que no se adapta totalmente a las pretensiones de Trump. Detrás de este nombramiento se ve claramente la mano de Scott Bessent que ha tratado de evitar a toda costa el impacto negativo sobre la credibilidad e independencia de la Fed, de haberse nombrado a un candidato leal a las pretensiones de Trump de dominar la Fed.

Kevin Warsh fue ex gobernador de la junta de gobernadores de la Fed de 2008 a 2011 con Ben Bernanke como presidente. Profesor de la Universidad Stanford con un profundo conocimiento de la política monetaria y con la máxima estimación y consideración de inversores y analistas, Kevin Warsh es un halcón moderado que defiende la independencia de la Fed. De hecho, en 2011 dimitió como gobernador de la Fed por no estar de acuerdo con su política intervencionista.

En los últimos años ha manifestado en múltiples ocasiones que la Fed debía ser menos intervencionista en los mercados de deuda y centrarse más en la política monetaria de los tipos de interés para controlar la inflación. Kevin Warsh ha criticado el tamaño del balance de la Fed, consecuencia de la política de inyección de liquidez mediante compra de deuda. Su opinión es que la Fed abusa de la intervención en los mercados de deuda y como consecuencia discrepa del tamaño excesivo de sus balances. En unas declaraciones manifestó “hay excesivo dinero en Wall Street y demasiado caro en Main Street”.

En el mismo día en el que Trump anunciaba su nominación los metales preciosos, oro y plata caían fuertemente en los mercados y el dólar se recuperaba. Una muestra evidente de que lo peor no había acontecido según los inversores. Kevin Warsh escucharía las sugerencias de la Casa Blanca, pero no se plegaria si estas no le convencían, dado su prestigio y trayectoria demostrada.