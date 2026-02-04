Merlin Properties no puede construir centros de datos en Andalucía porque no le garantizan la potencia eléctrica

Merlin Properties, una de las dos únicas socimis que cotizan en el Íbex 35, cuenta en Andalucía con centros comerciales, logística, y oficinas, no así con centros de datos, para los que busca suelos donde tenga garantizada la energía. De hecho, el CEO de esta compañía cotizada inmobilizaria, Ismael Clemente, lamenta que no puedan construir grandes centros de datos en Andalucía porque no tienen garantizada la potencia eléctrica debido a la falta de redes de transporte de media y alta tensión.

En España, Merlin Properties cuenta con 4,5 millones de metros cuadrados, sin contar los centros de datos que tiene operativos. De su cartera de activos, 2,9 millones de metros cuadrados son de logística; 1,2 millones son oficinas y 500.000 m2 son centros comerciales. "Lo que estamos haciendo con nuestros activos tradicionales es reforzarlos con inversiones. En lo único que estamos invirtiendo mucho dinero nuevo es en centros de datos", aclara Ismael Clemente. En cuanto a los negocios de centros de datos, Merlin Properties tiene tres operativos y seis en construcción en España y Portugal. "Terminaremos este año con 64 megavatios operativos y generando rentas, y 48 megavatios recién colocados, que generarán ingresos en 2027. El próximo año estaremos en 112 megativos operativos y subiendo", anuncia el portavoz de esta socimi, que alquila estos espacios con una obligación auxiliar de provisión de electricidad y servicios, mientras que los clientes ponen los servidores.

En el mercado andaluz tiene unos 200.000 metros cuadrados, de los que 40.000 corresponden al centro comercial Larios de Málaga; 10.000 a la sede de Endesa en la avenida de la Borbolla de Sevilla y 150.000 a logística. El valor de activos de Merlin Properties en la comunidad andaluza alcanza los 200 millones de euros después de haber vendido el hotel de Sancti Petri en Cádiz y las oficinas del BBVA. "Nuestros planes en Andalucía pasan por construir un edificio de oficinas en Málaga con una inversión de 24 o 25 millones de euros. Se han iniciado las obras y estará listo en dos años", añade.

A su juicio, es importante ir haciendo una malla de centros de datos en España y para ello "se está constituyendo un corredor desde Lisboa hasta Barcelona pasando por Madrid, con paradas en Extremadura y Aragón. Aparte de eso -cuenta a El Conciso- existen oportunidades interesantes también en País Vasco y Castilla León, y hay que explorar Galicia, Valencia-Alicante y Málaga-Sevilla". En estse sentido, "Andalucía fue de las primeras comunidades que miramos para invertir en centros de datos y tuvimos una reunión con la Junta de Andalucía pero nos informaron que su estrategia pasaba por construirse ellos su propio data center con dinero europeo. España genera bastante más energía de la que consume pero hay dificultades para transportar la energía excedentaria".

"Al final, no conseguimos tener disponible potencia en abudancia para justificar la construcción en Andalucía de un centro de datos suficientemente grande para ser rentable. Hace tiempo -declara- que estamos buscando emplazamiento en la zona de Málaga pero no ha sido posible encontrar nada. Andalucía es una región que tiene bastante población e industria, y que al mismo tiempo no tiene exceso de generación respecto de consumo, y al no existir potencia sobrante no es fácil meter un centro de datos. Las redes de transporte están bastante saturadas y ni Redeia ni las distribuidoras, en este caso Endesa, tienen mucha potencia sobrante. Así que si no hacemos centros de datos en Andalucía es porque no tenemos garantizada la potencia".

Centros comerciales y ZAL

Por otra parte, el complejo Torre Sevilla acaba de venderse al fondo Argis. Clemente subraya que "ahora mismo estamos bastante quietos en activos tradicionales porque nuestras inversiones están centrándose en centros de datos. La verdad es que estamos centrados en nuestros centros de datos y no hemos dedicado ninguna atención a ese proceso de venta. El centro comercial de Torre Sevilla era quizá lo más complicado pero la torre de oficinas cumplía los requisitos cualitativos para incoporarse a nuestro portfolio pero CaixaBank lo vendía todo junto".

Afirma el CEO de Merlin Proopertis que "en logística se ha alcanzado un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, si bien en algunos mercados de Madrid, como el corredor de la A4, hay incluso un cierto punto de saturación de naves. En Andalucía no hay tanto producto moderno y si lo tienes, normalmente lo alquilas. Hay niveles de vacíos en los alrededores de Sevilla pero que tienen que ver más con la obsolescencia de las naves porque hace falta renovación del parque".

En cuanto a la Zona de Actuación Logística (ZAL) que tiene el Puerto de Sevilla, y que acoge empresas tan señeras como Airbus o Amazon, asegura que "tiene una ubicación única y en la medida en la que la Autoridad Portuaria pueda ir poniendo a nuestra disposición más terreno, nosotros iremos construyendo más naves porque ha funcionado muy bien la cooperación público privada". Actualmente, "la ZAL tiene 150.000 metros cuadrados y aspiramos a tener lo que nos den. ¿Hay posibilidades de ampliación? Pues si lo miras desde un foto de satélite hay lo que queramos, pero en España la regulación de suelo es un proceso administrativo bastante complicado. Esa producción de suelo la tiene que hacer el Puerto de Sevilla".