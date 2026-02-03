Clemente (Merlin Properties): "Hay cien veces más ética en el mundo de los fondos, no importa lo buitres que sean, que en la política"

Los fondos de inversión, accionistas en gran parte de las empresas del Íbex, tienen en Ismael Clemente, CEO de la cotizada Merlin Properties, a un firme defensor, a pesar de las críticas que muchas veces despiertan por sus entradas y rápidas salidas en compañías obteniendo fuertes ganancias. "He conocido algún fondo duro pero, en general, creo que hay cien veces más ética en el mundo de los fondos, no importa lo buitres que sean, que en el mundo de la política", ha dicho sin ambages Clemente este martes en su intervención en la primera edición de ‘Diálogos Cátedra’ que organiza el Puerto de Sevilla.

A preguntas del presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, Ismael Clemente (Badajoz, 1970) ha declarado que no sabe "por qué existe esa crítica tan despiadada hacia los fondos porque la mayoría de los profesionales que he conocido en ellos son gente normal y corriente, universitarios, que se visten por los pies, que tienen sólidos principios éticos y que actúan conforma a lo que creen que es razonable".

El CEO de esta socimi que cotiza en el Íbex35 ha añadido que "es verdad que hay muchos tipos de fondos. Por haber sido España históricamente muy volátil, nuestro país ha tenido una época en la que los únicos que se atrevían a venir por aquí eran los fondos oportunistas. Estos tienen unos comportamientos bastante rápidos en cuanto a los períodos de inversión y desinversión, pero también hay otros fondos que tienen períodos de inversión más largos y que son los habituales en países más avanzados de Europa central. En España, éstos últimos los hemos disfrutado menos y sólo ahora empiezan a llegar. Históricamente, nuestro país ha tenido un grado de desarrollo económico y financiero inferior a otros países de Europa y aquí los que hemos visto son los fondos más arriesgados".

Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, junto a Rafael Carmona, presidente del Puerto de Sevilla / M. J. P.

Centros comerciales, data center...

Actualmente, Merlin Properties promueve y gestiona centros comerciales, oficinas, hoteles, centros de datos... "No hemos entrado en el residencial aunque como consecuencia de unas operaciones corporativas llegamos a tener una cartera grande de 12.800 pisos en alquilar pero los vendimos en 2018 porque comprendimos que nuestro mundo era el negocio B2B, de empresa a empresa, no B2C, de empresa a consumidor final. Ahí corres el riesgo de que sienta celos la política y lo mejor es irte lo más lejos posible porque si no, ya tienes un riesgo regulatorio si intentan agradar al individuo con tu dinero", opina.

A su juicio, el sector logístico "tiene una macrotendencia positiva porque no está construida toda la capacidad instalada que tiene que llegar a haber. Ya no hay más oficinas que construir que las que hay porque para necesitar más capacidad instalada España tendría que tener un PIB más potente". Ha recordado que la logística en la península ibérica está focalizada en sitios donde se mueve mercancía, fundamentalmente Madrid, País Vasco, Barcelona, Valencia, el corredor Málaga-Sevilla, Zaragoza y Lisboa. Merlin Properties gestiona la ZAL de Sevilla y la de del Puerto de Barcelona, esta última con menos del 50% joint venture con la Autoridad Portuaria de Barcelona, donde tiene más de 700.000 metros cuadrados (m2) de área operada en formato nave y másd de 300.00 m2 de alquiler de suelo. En su opinión, la capacidad logística de Sevilla está capada "por no poder dragar el río".

La socimi, que tiene en Andalucía el centro comercial Larios (Málaga),, se ha referido a la venta de Torre Sevilla confirmando que "lo miramos en su momento pero CaixaBank no estaba por la labor de vender". Además, ha indicado que las rentas de sus inquilinos parecían altas pero había concesiones que hacía que las renta reales fueran la tercera parte, "un truco muy viejo en el mundo de las oficinas". A preguntas de El Conciso ha confirmado que esta socimi quiso comprar el rascacielos de oficinas de Torre Sevilla pero CaixaBank no quería venderla separada del centro comercial.

En cuanto a los negocios de centros de datos, Merlin Properties tiene tres operativos y seis en construcción en España y Portugal. "Terminaremos este año con 64 megavatios operativos y generando rentas, y 48 recién colocados, que generarán rentas en 2027. El próximo años estaremos en 112 megativos operativos y subiendo", anuncia el portavoz de esta socimi, que alquila estos espacios con una obligación auxiliar de provisión de electricidad y servicios, mientras que los clientes ponen los servidores.

"Este mercado está virgen. En España hay mucho ruido pero realmente estamos construyendo centrosde datos somos Merlin Properties y dos más. Actualmente hay unos 180 megavatios en centros de datos funcionamiento en España, cuando un país como nosotros tendría que tener tres gigas. El estado de Virginia del Norte irá por los 11 gigas y en dos años tendrá 18", ha informado Clemente, para quien "la desalineación en materia de data center entre Europa y EEUU es preocupante. En IA Europa no está ni se le espera. Lo lógico hubiera sido desarrollar desde cero esa industria subido en los hombros de EEUU".

Ismael Clemente, CEO y fundador de la sociedad inmobiliaria cotizada Merlin Properties / M. J. P.

Teletrabajo

Sobre el teletrabajo, Clemente ha advertido que "existe la idea de que las oficinas están vacías en España pero la penetración del teletrabajo ha sido anecdótica. Nuestras oficinas están al 94,2% de ocupación y la desocupación media en Madrid es de un 8%, sobre todo en edificios bastante indeseables. Para sorpresa de muchos, cuando te viene un director de espacios de una multinacional y cree fácil alquilar 6.000 m2 en Madrid, le decimos que tenemos algo para el año 2027". El CEO de esta socimi dice que "en provincias pobres la penetración es grande porque todo el mundo teletrabaja en la Administración pública pero las empresas privadas están recogiendo velas. Hay poco teletrabajo porque en las empresas hay tornos y sabemos cuánta gente va. Un edificio de oficinas está ocupado normalmente de forma física entre el 68 y el 72%, y el resto está de vacaciones, de baja, fuera de la oficina..."

En un auditorio repleto de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Hispalense, donde se celebraba este debate, Clemente ha recordado sus orígenes rurales y cómo le marcaron "para bien". "Venir del mundo rural te hace tener más los pies en el suelo que personas que nacen entre algodones. Además, te permite tener más hambre. Eso hace que intentes más desarrollarte profesionalmente porque tienes mucho más que demostrar por ti mismo, a tus padres... ", ha dicho.

Aún así, admite que tener éxito profesional "no fue fácil". "Yo soy el perfil prototípico del post franquismo, de un pueblo pequeño, emigrante universitario, me fui a Madrid a estudiar y allí me quedé , allí me casé y tuve a mis hijos. Todo lo que hecho en mi vida es currar. Mis padres no eran marqueses ni me dieron dinero para montar la empresa". Sobre cómo logro crear Leroy Merlín, contó que "éramos un grupo de profesionales y tuvimos que montar la empresa desde cero a partir de conocimientos previos. Estudiando se puede. No hay hacer nada raro para tener una carrera profesional más o menos buena. Hay un elemento importantísimo también de suerte, hay que estar preparado para recibir la suerte cuando te llega. Todos los que estáis estudiando aquí Económicas, el día de mañana podréis llegar a dirigir una empresa si os lo proponéis, tenéis la carrera adecuada y tenéis un golpe de suerte".

Vocación y emprendimiento

Clemente quiso ser piloto de caza hasta que uno le explicó de forma descarnada la dureza de esa vida. Así que terminó estudiandoó Derecho y ADE convencido por un jesuita que le dijo que "lo que necesitaba era gente que pagara impuestos". "Me metí en un despacho de abogados haciendo Mercantil y allí fui feliz, incluso empecé el doctorado... pero Dios escribe derecho con renglones torcidos porque allí conocí a mi mujer y estaba prohibido las relaciones entre trabajadores. Aquel despacho tenía 60 socios y la razón era evitar que se formaran clústeres. Hoy en día son 300 socios y esa norma ha decaído. Mi mujer se quedó allí y yo me piré a un banco de inversión americano. Me vino muy bien para conocer el mundo financiero internacional y aprender inglés. Tenía una concepción del trabajo muy a la japonesa pensando que era para toda la vida. Allí estuve 16 años pero cuando llegó la depresión financiera del 2012 me tenía que enfrentar a decisiones difíciles que no estaba de acuerdo con ellas y me fui a mi casa. Me fui sin pensarlo y no fue fácil. Lo pensé bien cuando se lo dije a mi mujer y no fue fácil contárselo a mi madre", admite

Clemente, que en su etapa en el banco había hecho un máster en inversiones inmobiliarias, no recomienda emprender sin experiencia profesional previa, ya que "los primeros 500 errores es preferible hacerlos con el dinero de otros. Está idealizado emprender pero el 99,9% de esas aventuras terminan mal porque aunque la idea sea buena, tus conocimientos del IVA y las nóminas son bajos. Es conveniente tener experiencia previa en la gestión de la idea de negocio".

Con la experiencia que había adquirido en el sector inmobiliario desde 1996, él y otros compañeros de trabajo decidieron "autoemplearse" y con el dinero de la indemnización crearon una empresa. La fortuna les sonrió pronto. "Tuvimos la suerte de que un gran fondo de inversión internacional se fijó en nosotros y nos cogió como plataforma de gestión de inversiones en España", agrega este directivo, quien recuerda que "empezamos haciendo compras de activos existentes para ese fondo y de pronto decidió que iba a hacer 'non performing loans (préstamos dudosos, morosos o no productivos), un negocío que conocí en Brasil y México cuando estaba en el mundo de la banca. Para mí no tenía sentido ejecutar préstamos y separamos nuestros caminos después de dos años muy fructífera.'

Fue entonces cuando montaron Merlin Properties "para tener un curro, no porque tuviéramos una idea galáctica. Decidí montar una socimi, que es la copia española de una figura anglosajona que inventó el gobierno norteamericano años después de la II Guerra Mundial porque en 20 años consecutivos habían subido los precios de las viviendas e inmuebles comerciales, a razón de un 7% compuesto anual, triplicándose su valor. El gobierno americano vio que ese ahorro estaba canalizado en fondos y financiado por bancos, y pensó que hay riesgo sistemático y que había que profesionalizar la gestión del mercado inmobiliario. Inventólos REITs, una figura un híbrido entre una sociedad y un fondo. Se creó una revolución en EEUU, que ha llevado a que 170 millones de americanos usen hoy como medio de ahorro las acciones de los Reits".

Clemente afirma que "ese modelo se exportó a otros países y aquí lo introdujo el Gobierno de Zapatero en 2009". Salieron al mercado en el mercado continuo, donde ya sólo quedan como socimis Merlin Properties y Colonial. "Merlin Properties opera también en Portugal desde su fundación. Conocíamos bien en ese mercado porque en el banco ya trabajábamos en ese mercado y teníamos la visión de la península ibérica como la que tenía Felipe II". El CEO de esta socimi afirma que no han dado el salto fuera de la península ibérica por entender que "es pretencioso pensar que vamos a salir y que vamos a tener alguna ventaja competitiva de los que están en ese mercado, salvo que tengas una ventaja diferencial, como ocurre con los centros de datos".

-