Hestia invertirá 11 millones en 2026 para sumar 130 nuevas habitaciones a su cartera de apartamentos turísticos en Sevilla

Hestia Inversión Patrimonial, grupo especializado en promoción, construcción y gestión de activos inmobiliarios turísticos, prevé invertir hasta 11 millones de euros en 2026 para sumar 130 nuevas habitaciones a su cartera en Sevilla capital. Con ello, la firma fundada en 2023 dará el pistoletazo de salida a un plan de crecimiento que marca como objetivo incorporar hasta 1.300 unidades de alojamiento en los próximos cinco años de la mano de socios estratégicos.

Tal y como avanzó este diario, la compañía cerró 2025 con una facturación de 14 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 300% desde su nacimiento, y una plantilla que supera ya los 200 profesionales. La cartera actual suma 30 proyectos inmobiliarios activos (edificios completos) y más de 700 plazas turísticas en explotación en 220 unidades entre apartamentos, coliving y pequeños establecimientos hoteleros en ubicaciones prime de la ciudad hispalense.

La facturación del pasado ejercio se apoyó, entre otros factores, en la puesta en marcha de nuevas unidades inmobiliarias valoradas en torno a seis millones de euros, así como en un portafolio que supera ya el centenar de apartamentos, que desarrolla en alianza con distintas tipologías de inversores —fondos institucionales, family offices, patrimonialistas y promotores de primer nivel— con rentabilidades netas superiores al 8% anual gracias a la alta ocupación de los inmuebles.

Hestia abarca todas las fases del ciclo del proyecto bajo un esquema llave en mano, desde la prospección de oportunidades de inversión y el estudio de viabilidad, hasta la adquisición, rehabilitación integral de los inmuebles y su posterior explotación. Para ello, se apoya en tres divisiones propias: Nexo, encargada del diseño arquitectónico; Arco, responsable de la construcción; y Hogarium, que se ocupa de la operativa y el mantenimiento (alquiler y reservas, mantenimiento, limpieza y atención al cliente),

Rehabilitación y restauración

Con sede corporativa en la Plaza del Duque de Sevilla, la firma creada por José Aycart y Juan José Laguna centra su actividad en reposicionar activos obsoletos o infrautilizados y transformarlos en productos turísticos. Como ejemplo de este enfoque, Hestia ha llevado a cabo recientemente la rehabilitación integral de un antiguo edificio ubicado en Cardenal Cisneros 2, adquirido por un family office, tras una reforma valorada en más de un millón de euros.

A ello se suma la restauración del emblemático azulejo de la antigua sede de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, en la calle Jesús de la Vera Cruz. La compañía ha mantenido íntegramente esta pieza, atribuida al taller del ceramista Emilio García Ortiz, en la fachada del futuro alojamiento turístico AT Amigos del País, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2026, una intervención que se extiende a otras actuaciones en el centro histórico.

“En un contexto en el que el turismo sigue siendo un pilar fundamental para la economía, especialmente en una ciudad como Sevilla, nuestro modelo combina inversión, rehabilitación y gestión en una única estructura, con el objetivo de maximizar la rentabilidad a partir de datos rigurosos, ubicaciones consolidadas, contribuyendo a la revitalización de edificios en desuso dentro del casco histórico con el máximo respeto por el entorno arquitectónico”, señalan desde la compañía.