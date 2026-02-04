Trafigura vende el 9,9% de Atalaya, dueña de Riotinto, por 152 millones de euros

Trafigura, uno de los mayores comercializadores mundiales de materias primas, ha completado esta mañana la venta de 14 millones de acciones (el 9,9% del capital) de Atalaya Mining Copper, con sede en Sevilla y dueña de la mina de Riotinto, por un valor de 132 millones de libras (152,4 millones de euros al cambio actual), lo que ha reducido su posición de aproximadamente el 20,8% del capital social al 10,9%.

La operación realizada en un momento en el que los precios del cobre viven un rally alcista, ha sido ejecutada a través de su filial Urion Holdings (Malta) Limited en el mercado secundario, al precio de 945 peniqques por acción (10,91 euros), con J. P. Morgan actuando como coordinador global único y 'bookrunner' único de la transacción. Al ese precio por acción, la operación valora a Atalaya Mining en aproximadamente 1.330 millones (1.536 millones de euros) de capitalización bursátil total.

Las 14 millones de acciones vendidas representan el 9,9% del capital social total de Atalaya Mining, ue cuenta con 140,76 millones de acciones con un valor nominal de 0,09 euros cada una.

Las acciones se han ofrecido únicamente a inversores cualificados e institucionales, sin oferta pública, de Europa y Reino Unido. La operación estaba restringida en jurisdicciones como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Sudáfrica.

Posición de Trafigura

Tras la liquidación de la operación, Trafigura mantiene una participación significativa del 10,9% en Atalaya Mining, aunque su posición se ha reducido sustancialmente desde el 21,9% que ostentaba previamente.

Las acciones restantes en poder de Trafigura estarán sujetas a un período de bloqueo (lock-up) de 60 días desde la fecha de fijación del precio, con excepciones habituales que solo podrán dispensarse con el consentimiento de J.P. Morgan.

La operación ha sido una venta secundaria exclusivamente entre accionistas, por lo que Atalaya Mining no recibirá ningún ingreso procedente de esta colocación. Recordemos que hace unos días Atalaya Mining comunicó la colocación en 24 horas 12,7 millones de nuevas acciones ordinarias entre nuevos inversores institucionales y accionistas existentes a un precio de 10 libras por título, obteniendo unos ingresos brutos de 127,3 millones de libras esterlinas, unos 146 millones de euros al cambio actual.

Además, con la colocación de acciones entre inversiones minoristas obttuvieron otros 3,1 millones de euros. Según la compañía, contaba a finales de 2025 con 122 millones de euros de caja neta, a los que ahora se suman estos 150 millones, para sus proyectos mineros en la Faja Pirítica, fundamentalmente el de Masa Valverde, y Galicia.