BBVA bate en 2025 su récord de beneficios con 10.511 millones, un 4,5% más

El grupo BBVA cerró 2025 con el mayor beneficio de su historia: 10.511 millones de euros, un aumento del 4,5% respecto al ejercicio anterior, según la informacñon que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco atribuye este resultado al fuerte impulso del crédito, que creció un 16,2% en euros constantes, y a la evolución de los ingresos recurrentes, que volvieron a marcar máximos. El margen de intereses alcanzó 26.280 millones de euros y las comisiones netas sumaron 8.215 millones de euros, lo que elevó el margen bruto hasta 36.931 millones de euros. El margen neto ascendió a 22.599 millones de euros, con un incremento del 20,4% gracias a la combinación de un aumento sólido de la actividad y una contención de los costes que permitió mantener mandíbulas positivas y mejorar el ratio de eficiencia hasta el 38,8%.

La rentabilidad se situó en la parte alta del sector europeo, con un ROTE del 19,3%. El valor contable tangible por acción más dividendos aumentó un 12,8%, lo que refuerza la creación de valor para el accionista. Todos los indicadores de riesgo evolucionaron de manera favorable: el coste de riesgo se situó en el 1,39%, la tasa de mora cerró en el 2,7% y la cobertura aumentó hasta el 85%.

Un dividendo histórico y una recompra extraordinaria

BBVA destinará 5.249 millones de euros al dividendo con cargo a 2025, íntegramente en efectivo. El banco ya abonó 32 céntimos de euro por acción en noviembre y prevé distribuir otros 60 céntimos de euro en abril, sujeto a aprobación de los órganos sociales. Es el mayor dividendo en efectivo de la historia del grupo, un 31% superior al del ejercicio anterior.

Además, la entidad ha lanzado un plan extraordinario de recompra de acciones por 3.960 millones de euros, cuyo primer tramo de 1.500 millones se encuentra en ejecución. Tras contabilizar estos impactos, el ratio CET1 terminó el ejercicio en el 12,70%, dentro del rango objetivo del banco. La dirección reitera su compromiso de distribuir el exceso de capital que supere el 12%.

España y México refuerzan el resultado del grupo

La actividad en España volvió a registrar cifras históricas. El beneficio atribuido alcanzó 4.175 millones de euros, impulsado por el dinamismo de la nueva producción y por la contribución del crédito a empresas de mayor tamaño, medianas compañías y sector público. El margen de intereses creció un 3,2%, las comisiones avanzaron un 3,7% y los costes se redujeron un 0,7%, lo que situó la eficiencia en el 33,1%. Los indicadores de riesgo evolucionaron de forma favorable: la tasa de mora descendió al 3,1% y el coste del riesgo cerró en el 0,34%, con una cobertura del 67%.

México se mantuvo como el motor principal del grupo con 5.264 millones de euros de beneficio atribuido. El crédito aumentó un 7,5% —un 9,9% ajustado por el efecto de los préstamos denominados en dólares— y los ingresos recurrentes crecieron gracias al avance del margen de intereses y de las comisiones. La eficiencia se mantuvo en niveles de referencia, en torno al 30,4%, y el coste del riesgo se situó en el 3,31%. La base de clientes siguió ampliándose: el 75% de las nuevas tarjetas de crédito vendidas en 2025 correspondió a clientes captados en los últimos cinco años.

Turquía y América del Sur consolidan su mejora

Turquía aportó 805 millones de euros, con un crecimiento significativo de los préstamos en liras y una mejora de los indicadores de riesgo: la mora se situó en el 3,9% y la cobertura alcanzó el 76%. Aunque el margen de intereses mostró un avance sólido, el resultado estuvo condicionado por el impacto menos negativo de la hiperinflación respecto a ejercicios anteriores.

América del Sur contribuyó con 726 millones de euros, apoyada en la mejora de los resultados en Perú y Colombia y en la menor presión derivada de la hiperinflación en Argentina. El crédito creció un 13,9% y la mora se situó en el 4%, con una cobertura del 92%.

Clientes, digitalización e inteligencia artificial

BBVA incorporó 11,5 millones de nuevos clientes en 2025, de los cuales el 66% llegó a través de canales digitales. El banco ha desplegado ocho iniciativas estratégicas de inteligencia artificial, entre ellas su asesor digital Blue y herramientas específicas para gestores, riesgos, operaciones y desarrollo de software. La alianza con OpenAI refuerza esta apuesta y permitirá acelerar la personalización del servicio y la eficiencia interna.

La movilización de negocio sostenible alcanzó 134.000 millones de euros, un 44% más que en 2024. El negocio transfronterizo creció un 20%, lo que consolida la presencia del grupo en Europa, Estados Unidos y Asia.

Perspectivas para 2026

El banco afronta el nuevo ejercicio con una orientación clara: mantener una rentabilidad cercana al 20%, preservar la eficiencia por debajo del 35% y sostener un crecimiento de ingresos de un dígito alto. Las prioridades estratégicas pasan por reforzar la sostenibilidad, acelerar el negocio de empresas, profundizar en el uso de datos y ampliar el despliegue de inteligencia artificial.

El ejercicio 2025 consolida un patrón de crecimiento sostenido, con una calidad del crédito estable, una digitalización que aporta retornos crecientes y una política de capital orientada a maximizar la remuneración al accionista. Con un resultado récord, un dividendo histórico y una recompra extraordinaria sin precedentes, BBVA inicia 2026 con el objetivo de superar de nuevo sus propias marcas.