La economía andaluza crece en 2025 un 3,2%, cuatro décimas más que España

La economía andaluza repuntó un 3,2% en 2025, un avance superior al nacional (+2,8%) en cuatro décimas, según el avance publicado este miércoles por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El incremento es inferior al registrado en 2024 (3,6%), pero se mantiene por encima del 3%, a diferencia de lo que sucede en el conjunto del país.

Es el segundo año consecutivo, si nos atenemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, que la comunidad eleva su Producto Interior Bruto por encima del español desde que se inició la recuperación tras la pandemia. El INE calcula que la región creció en 2024 un 3,7%, una décima más de lo que estima el IECA y dos décimas por encima del PIB nacional. En 2021 (6,5% frente a 6,7%), 2022 (5,4% frente a 6,4%) y 2023 (1,9% frente a 2,5%) la economía andaluza se comportó peor que la media en España, en gran parte por el impacto de la sequía, dada la importancia del sector primario y también de la industria vinculada en el territorio.

En 2024 la recuperación de la agricultura (que elevó su PIB un 16,8%) influyó mucho en la mejor evolución económica, pero en el 2025 que acaba de terminar son la industria y la construcción las que toman el relevo. El avance del IECA, que solo recoge la evolución por ramas de actividad y no por el lado de la demanda (consumo de los hogares, gasto público, inversión, exportaciones e importaciones), refleja que la industria, tras tres años renqueantes (con avance del 0,8% en 2022, retroceso del 3,54% en 2023 y tímido repunte del 0,1% en 2024) se 'dispara' un 9,6% en 2025, un 5,6% en el caso de la producción manufacturera y el resto (4%) en el de la energética y extractiva. El 'ladrillo' por su lado, creció un 5,5%, un ritmo alto, pero, a diferencia de lo que sucede con la industria, menor que el de 2025, cuando repuntó un 6.3%.

Los servicios también avanzan, pero menos que en años anteriores, y, de hecho, por primera vez desde 2021 lo hacen por debajo del 3% (2,8% en concreto). Solo actividades profesionales (+5,9%) y actividades artísticas y de entretenimiento (+4,3%) superan los incrementos del año anterior en este grupo de actividades. Información y Comunicaciones (+0,1%) y administración pública, sanidad y educación (+1,1%) son los que peor se comportan.

La agricultura, por último, crece solamente el 1,4% tras el fuerte rebote de 2024

Avance del 0,8% en el cuarto trimestre, igual que España

El IECA, por otro lado, refleja también el crecimiento intertrimestral e interanual en el cuarto trimestre del año. En este sentido, la región avanzó un 0,8% respecto al tercer trimestre, exactamente lo mismo que España, empujada sobre todo por la industria (+3.9%), lastrada por la agricultura (-4,9%) y la construcción (+0,1%) y con los servicios subiendo lo mismo que la media (+0,8%). En tasa interanual, es decir, respecto al mismo trimestre del año anterior, el crecimiento es del 2,9%, que es aún sólido, pero que también es donde se ve mejor la progresiva desaceleración de la economía. Se trata de la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2023, lo que da cuenta de que, en gran parte, ese avance del 3,2% anual se debe al avance interanual del primer trimestre (+3,5%). Desde entonces, todos los incrementos han sido inferiores.

Aun así, y según los datos de la Airef publicados esta misma semana, Andalucía es la segunda región que más crece de España ahora mismo tanto en tasa anual como trimestral, solo superada por la Comunidad Valenciana. En la comparación con el tercer trimestre, la autoridad fiscal incluso calcula un avance una décima superior al del IECA, del 0,9%.

El IECA, por último, precisa en su nota metodológica de que sus cálculos actuales están pendientes de revisión y que la gran mayoría de los indicadores de referencia de último trimestre aún no está aún disponibles. Solo hay información completa por ahora de los dos primeros trimestres del año.