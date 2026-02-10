'La otra orilla'

Tatiana Schlossberg por apellido de su marido, Kennedy por su madre, nieta del presidente John F. Kennedy, fallecida a finales del pasado año, es la autora del libro El consumo inconsciente, impacto sobre el medio ambiente que no sabes que provocas, donde expone las consecuencias del tremendo consumo energético y de recursos de industrias como la moda, con prendas que hay que cambiar constantemente, así como el impacto de la agricultura y alimentos procesados, el transporte desmesurado y sus consumos, y el uso de redes sociales y móviles con cantidades ingentes de mensajes, emoticones, envíos y reenvíos que nunca desaparecen y habrá que guardar en centros de datos en el espacio, porque aquí no hay energía para mantenerlos. ¿Demasiada ropa, movilidad insostenible, demasiado uso banal de los recursos de comunicación? El libro de Schlossberg no es moralista, ni contra el crecimiento, pero señala las consecuencias de una actitud que no discrimina en formas de consumo y exige inversiones supuestamente sin límite.

Pero Tatiana Schlossberg será recordada sobre todo por el ensayo que publicó sobre su cáncer de leucemia que, tras el nacimiento de su segunda hija, le provocó en poco tiempo la muerte. Tres aspectos destacan de este texto emocionante; uno, la reacción ante un desenlace inevitable e inminente, que le lleva a pensar más en su familia y su madre Caroline, que en ella, “durante toda mi vida he intentado protegerla, y ahora añado una nueva tragedia a su vida, a la de nuestra familia, y no puedo hacer nada para paralo”. Piensa también en el trabajo que le quedaba por hacer sobre el medio ambiente y la ciencia, su preocupación por los océanos, que era el centro de su vida profesional como periodista, y una de sus aficiones como deportista. Y por último, cuando desde el hospital ve consternada cómo el Senado confirma el nombramiento de su primo Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud, una vergüenza -dice- para mí y mi familia, después de advertir su madre al Senado de que se trataba de una persona impropia y desequilibrada, que intenta destrozar la investigación médica universitaria y pone en riesgo la salud de millones de niños con sus absurdas teorías sobre las vacunas.

El título del ensayo de Tatiana Schlossberg La otra orilla lo toma de un poema de Seamus Heaney al que cita, quien como gran poeta es un puntal de fortaleza en situaciones amargas y desesperadas, y nos dice: “Cree que la otra orilla es alcanzable/ Cree en milagros y curas que cicatrizan/ Camina en el aire contra toda lógica”.