Andalucía coloca 1.250 millones de euros en la mayor emisión de deuda de su historia

La Junta de Andalucía ha ejecutado la mayor emisión de deuda pública de su historia con la colocación de 1.250 millones de euros en obligaciones sostenibles a 10 años, en la que es también la primera operación financiera realizada tras la obtención de lo que el Gobierno autonómico denomina autonomía financiera. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía detalla una emisión que ha superado todas las previsiones en importe, demanda y precio final acordado con los inversores.

El Ejecutivo andaluz considera que el resultado supone un punto de partida excepcional para 2026: por primera vez desde 2018, las necesidades anuales de financiación se cubrirán de forma íntegra en los mercados, sin recurrir al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas ni a ningún otro mecanismo estatal destinado a la cobertura de deuda vencida. La Tesorería de la Junta sitúa así el ejercicio en un contexto de plena capacidad para gestionar la financiación pública de manera independiente.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, explicó el éxito de la operación con “la buena gestión y responsabilidad con que el Gobierno andaluz ha conseguido sanear las finanzas públicas”. Alegó que la mejora de la calificación crediticia por parte de Moody’s y Standard and Poor’s confirma el avance de la situación financiera de la comunidad y contribuye a reforzar la confianza de los mercados en la deuda andaluza.

Demanda récord: más de 5.000 millones en ofertas

La emisión registró más de 5.000 millones de euros en órdenes, la mayor cifra jamás alcanzada por una emisión pública de la comunidad. Han presentado ofertas 114 inversores institucionales procedentes de más de 15 países europeos y asiáticos, además de España. Entre ellos figuran bancos centrales extracomunitarios, tesorerías públicas y entidades supranacionales, lo que confirma un salto relevante en la calidad y diversidad de los participantes.

La Junta subraya que el 73% de la adjudicación se ha destinado a inversores sostenibles, más de la mitad con criterios especialmente estrictos en materia ambiental y social. El Gobierno andaluz remarca que este dato fortalece la credibilidad del Marco de Finanzas Sostenibles aprobado en 2021, bajo el que ya se han emitido valores por 6.600 millones de euros desde la entrada en vigor del programa.

Precio histórico: diferencial mínimo de 14 puntos básicos

El tipo de interés acordado, 14 puntos básicos sobre la cotización del Tesoro español, constituye el diferencial más estrecho conseguido por Andalucía en una emisión pública. El dato se sitúa muy por debajo del límite de prudencia financiera fijado por la normativa, que establece un máximo de 50 puntos básicos. La Junta interpreta este resultado como prueba de la consolidación de su posición en los mercados y del atractivo de la deuda sostenible andaluza para los grandes inversores internacionales.

Las entidades BBVA, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC, Kutxabank y Santander coordinaron la operación, que se convierte en la novena emisión sostenible realizada por Andalucía desde la adopción del marco verde y social.

“Ejemplo internacional de gobernanza”, según la Junta

Carolina España defendió que la operación consolida la transformación financiera de la comunidad: "Andalucía se ha convertido en un ejemplo internacional de gobernanza", afirmó. La consejera aseguró que la región ha dejado atrás "una etapa negra de generación de deuda, impagos a proveedores y rescate e intervención del Ministerio" para avanzar hacia un modelo basado en responsabilidad, rigor y estabilidad. Añadió: "Ahora somos autónomos, nos hemos ganado esa autonomía con responsabilidad, rigor y gestión".

El Gobierno andaluz interpreta esta primera emisión del año como un indicador del comportamiento que puede esperarse en las próximas operaciones: demanda elevada, precios competitivos y un elevado perfil de inversores interesados en la deuda sostenible emitida por la comunidad.