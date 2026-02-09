Tomás Olivo, el rey discreto de las galerías comerciales, desembarca en Málaga

La sexta fortuna de España está en manos de un murciano de nacimiento y malagueño de adopción: Tomás Olivo, el rey “en la sombra” de los centros comerciales. Su último movimiento ha ido a parar a Málaga, donde en un terreno que adquirió en 2019 ha avanzado, urbanísticamente hablando, con la construcción de una nueva galería, cuya inversión superaría los 150 millones y que busca parecerse a La Cañada en Marbella, suya también y sede operativa de la empresa bajo la que opera, General de Galerías Comerciales.

Al hablar de grandes patrimonios nacionales, uno tiende a pensar en Amancio Ortega y su hija, Sandra Ortega, Juan Roig o Juan Carlos Escotet. Sin embargo, Tomás Olivo encabeza la lista Forbes de los 100 españoles más ricos de 2025 tras incrementar notablemente su fortuna y saltar de la duodécima a la sexta posición. Pero, ¿quién es y por qué pasa desapercibido?

Con un patrimonio de 4.500 millones de euros, el gran magnate de los centros comerciales ha incrementado su fortuna al sumar 1.900 millones durante el pasado 2025. Un crecimiento espectacular que no se debe en exclusiva al reporte económico que le genera su emporio empresarial, que también, sino a la diversificación de sus inversiones en el sector bancario: es dueño del 9,47% de Unicaja, mayor accionista privado y segundo accionista de referencia tras la Fundación Bancaria Unicaja (30,26%); y cuenta con una importante cartera de valores en otros bancos, como Santander, Sabadell, CaixaBank y BBVA.

Tres décadas levantando un imperio

Este magnate empresarial lleva tres décadas construyendo un imperio desde la discreción absoluta. El 12 de abril de 1995 fundó General de Galerías Comerciales, sobre la que mantiene el control total con 25.891.524 acciones, el equivalente al 99,5828%. La compañía cotiza en el mercado alternativo BME Growth desde 2017, con una capitalización bursátil de 4,19 mil millones de euros.

El año pasado, General de Galerías Comerciales le aportó un beneficio neto de 126,9 millones de euros, un 9,66% más que en 2023. De cada euro que factura, Olivo se queda con 60 céntimos limpios -margen del 60,7% sobre ventas-. Su cifra de negocio alcanzó los 209 millones, un crecimiento del 11% respecto al ejercicio anterior.

El milmillonario controla, así, un imperio que generó 163 millones en 2024 -según las cuentas presentadas por la empresa- de los alquileres que cobra a todas las tiendas de sus doce centros comerciales -10 operativos- repartidos en su mayoría por el sur de España. Cinco de ellos se ubican en Andalucía, corazón de su negocio.

Un modelo de negocio diferencial

Pero Olivo no solo gestiona centros: los construye, posee y explota. El patrimonio inmobiliario de General de Galerías Comerciales asciende a 715 millones de euros en 2024, de los que 454 millones corresponden al valor total de los edificios y terrenos en propiedad; y 260,59 millones, a proyectos en desarrollo, es decir, los que activamente está llevando a cabo como la reciente puesta en marcha del macrocentro comercial de Málaga capital.

El modelo de negocio para la gestión de sus centros es mixto, un diferenciador clave que alinea su rentabilidad con el dinamismo comercial de los establecimientos. Con ello, no se limita a cobrar un alquiler mensual, sino que también percibe un porcentaje sobre la facturación de cada tienda.

Andalucía, el corazón del negocio

El empresario murciano, afincado en Málaga, empezó su andadura empresarial en Andalucía y, aunque ha trasladado la domiciliación del negocio a Madrid, mantiene su apuesta por la región como epicentro para su expansión.

Actualmente, su red de centros comerciales incluyen doce complejos de los que cinco se encuentran operativos en Andalucía. El Parque Comercial La Cañada, inaugurado en 1997 en Marbella (Málaga) es la joya de la corona, su primer gran proyecto, la sede operativa de su actividad y "el complejo comercial más importante de la Costa del Sol" con 270 comercios en activo. El pasado agosto el Ayuntamiento marbellí concedió la licencia de obra para su ampliación, actuación que contó con una inversión de 12 millones de euros, y, ahora, se encuentra pendiente de una tercera.

El resto de superficies de Olivo en la comunidad andaluza están ubicadas en dos en Almería, Centro Comercial Mediterráneo y Gran Plaza en Roquetas de Mar; uno en Granada, Parque Comercial Nevada Shopping en Armilla; y otro en Cádiz, Parque Comercial Las Dunas en Sanlúcar de Barrameda.

Fuera de Andalucía tiene propiedades comerciales en Las Palmas de Gran Canaria, el Mirador Shopping y las Terrazas Outlet; en Murcia, Dos Mares en San Javier y La Rambla; en Barcelona, Mataró Parc; en Madrid, Valdebebas Shopping; y en Valencia, el Proyecto Infinity. Los dos últimos, más recientes: para el de Madrid, adquirió tres parcelas en 2020 por 55 millones; y el de Valencia lo compró en agosto de 2024.

Además, Olivo posee locales comerciales, viviendas, apartamentos, edificios de oficinas y plataformas logísticas repartidas por Murcia, Málaga, Almería, Granada, Sevilla y República Dominicana.