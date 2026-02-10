Prosolia destinará a sus parques de Huelva y Málaga casi 135 millones de su nueva financiación obtenida de 380 millones

La compañía Prosolia Energy destinará casi 135 millones de euros, procedentes de una línea de deuda senior suscrita con SMBC, a sus parques renovables situados en Huelva y Málaga, según ha podido confirmar este medio a través de fuentes de la empresa. Estos activos forman parte de los 229 MW adquiridos recientemente en España a EDP Renováveis y ya se encuentran en operación.

Esta operación se integra en un paquete de financiación global de 380 millones de euros, destinado a apoyar el desarrollo de la cartera internacional de la compañía, que incluye proyectos de energía fotovoltaica, eólica y sistemas de almacenamiento con baterías.

Además de esta línea de deuda senior vinculada a los activos españoles, el paquete financiero se completa con otras dos transacciones. Por un lado, una línea de financiación tipo warehouse de 150 millones de euros, destinada a respaldar una cartera diversificada de hasta 600 MW de activos renovables utility scale y de generación distribuida en siete países, con un enfoque multitecnología que incluye sistemas de almacenamiento energético (BESS). Esta financiación ha sido proporcionada por ABN AMRO, SMBC y Santander.

Por otro lado, la compañía ha cerrado una financiación de 94 millones de euros, con Goldman Sachs como underwriter, destinada a proyectos industriales de autoconsumo energético, entre los que se incluyen activos desarrollados, construidos y operados por la empresa, así como un proyecto de marquesinas fotovoltaicas híbridas en Francia.

Plan estratégico de crecimiento

El consejero delegado de la compañía, Javier Martínez, subrayó que estas operaciones “demuestran la fortaleza de Prosolia Energy y la confianza de nuestros principales socios financieros para apoyar nuestra estrategia de crecimiento”, destacando que la financiación permitirá avanzar “con una cartera estratégica, diversificada y global, respaldada por condiciones sólidas y competitivas”.

Con este impulso financiero, la empresa refuerza su capacidad para ejecutar su plan estratégico como Productor Independiente de Energía (IPP) a nivel internacional -cuenta con presencia en México, Portugal, Francia, Italia y Alemania-, acelerar su presencia en mercados clave y seguir ampliando su cartera de soluciones renovables de alto valor añadido, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la competitividad industrial y a reforzar territorios como Andalucía en el despliegue de la nueva energía.

La empresa atraviesa actualmente una fase clave de su desarrollo, marcada por la aceleración de su expansión internacional y por la apuesta por proyectos que combinan distintas tecnologías renovables con sistemas de almacenamiento energético (BESS). Este enfoque responde a las nuevas exigencias del mercado eléctrico y permite garantizar a los clientes un suministro estable, sostenible y a precios competitivos, incluso en contextos de alta volatilidad.

En estos momentos, Prosolia Energy dispone de un porfolio de proyectos superior a los 4,5 gigavatios (GW). Aunque inició su actividad con un enfoque especializado en energía fotovoltaica, en la actualidad aborda también proyectos de energía eólica y almacenamiento energético, ampliando su alcance tecnológico. Su actividad abarca toda la cadena de valor: desde el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los activos hasta su financiación, en parte con recursos propios.