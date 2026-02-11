Los agricultores andaluces declaran daños al seguro por el temporal que equivalen a un tercio de todo lo indemnizado en 2025

Los daños declarados por siniestros en cultivos y cabaña ganadera recibidas hasta ahora por Agroseguro, la organización que agrupa a las distintas entidades que trabajan con seguros agrarios, ascienden en Andalucía a 20 millones de euros, una cifra que puede parecer no muy alta, pero que si se compara con los 63,4 millones abonados por Agroseguro durante todo el año 2025 por daños sí es muy elevada. En poco más de un mes, los siniestros ya representan -según las estimaciones realizadas por los técnicos- un tercio del total del año pasado.

Agroseguro afirma que estos datos deben valorarse teniendo en cuenta “la provisionalidad derivada del escaso tiempo transcurrido, la persistencia de las lluvias en las mismas zonas y la imposibilidad de acceder a numerosas parcelas”.

El tren de borrascas ha afectado de forma muy significativa a la superficie agraria de la región, como se demuestra en el hecho de que casi el 60% de los daños económicos de toda España (35 millones de euros) se concentran en la comunidad.

22.000 hectáreas con declaraciones de daños en todo el país y podrían llegar a 40.000

Las declaraciones de siniestro ya recibidas por Agroseguro tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas suman un total de 22.213 hectáreas agrícolas en todo el país, y el proceso de recepción aún continúa. En una nota, la agrupación de aseguradoras calcula que la cifra final podría acercarse a las 40.000 hectáreas, con daños variados causados por lluvia persistente o torrencial, inundación o viento en explotaciones de cítricos, cultivos hortícolas, fresón y frutos rojos y olivar.

En cuanto cereales, uno de los cultivos con mayor cobertura de seguros y que se encontraban en plena siembra, “se debe esperar a la evolución de la climatología en los próximos días y semanas para comprobar el impacto de las tormentas en el desarrollo del cultivo”.

Respecto a los seguros que afectan a la ganadería, Agroseguro informa de que el seguro agrario incluye los siniestros derivados de la imposibilidad de acceso de los ganaderos a explotaciones aisladas por las inundaciones.

La entidad recuerda que todoos riesgos asociados a este tren de borrascas (Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta) están incluidos dentro de las coberturas disponibles en las pólizas del sistema español de Seguros Agrarios Combinados.

Actualmente, la evaluación de siniestros se encuentra avanzada en zonas como el litoral de Huelva, con severos daños en explotaciones de fresón y frutos rojos, y donde la meteorología ha permitido contar con ventanas de oportunidad para realizar trabajos de peritación. En el resto de las provincias y cultivos, y si la meteorología lo permite, se iniciarán el próximo lunes, con un primer despliegue de 40 profesionales.

Las indemnizaciones ya aumentaron en Andalucía un 40% respecto al año anterior

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en Andalucía, por los siniestros registrados durante el año 2025 se elevaron hasta los 63,4 millones de euros, un 40% más que en 2024 (45 millones). En total, la superficie declarada con siniestro se situó en las 152.000 hectáreas. Más de la mitad de las indemnizaciones (33 millones de euros) correspondieron a daños provocados por los constantes fenómenos tormentosos y que provocaron abundantes siniestros por pedrisco, lluvia persistente o torrencial, inundación, viento -incluso tornados- o en instalaciones agrícolas aseguradas.

Las mayores indemnizaciones correspondieron a cultivos hortícolas, 20,4 millones, y por provincias las que más cantidad recibieron fueron Sevilla (17,4 millones), Almería (14,4 millones) y Córdoba (10,8 millones).