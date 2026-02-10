Francia defiende la continuidad del programa del caza europeo FCAS en el que están implicados Airbus o Indra

Francia defiende la continuidad del programa del futuro avión de combate europeo FCAS (en sus siglas en inglés), una propuestas de caza de última generación en el que está implicada junto a Alemania y España. En el país Indra capitanea su desarrollo industrial, aunque los intereses nacionales también tienen otro nombre propio como Airbus, que cuenta con la planta de Cádiz, por ejemplo, para su desarrollo tecnológico.

La planta de Airbus Cádiz "dentro de programas de futuro, hay dos programas estratégicos para la división de Defensa y Espacio. Uno es el Eurodrone, en el que ya estamos fabricando los primeros componentes. Y, más a futuro, esta planta está implicada en el desarrollo tecnológico del FCAS, el futuro avión de combate europeo, que no solo es un avión, es un sistema", explicó en noviembre el presidente de Aviones Comerciales de Airbus en España, Ricardo Rojas, durante una visita las instalaciones gaditanas.

El Ministerio de Industria y Turismo concedió un préstamo a la UTE de Indra y Airbus de 80 millones para el desarrollo de la parte nacional del FCAS, en concreto para una específica centrada en la realización de estudios de concepto colaborativo, su implementación y la ejecución de demostraciones. La compañía que preside Ángel Escribano también se hizo con un préstamo de 270 millones de Industria para el contrato tecnológico del sistema de armas de nueva generación (NGWS).

El FCAS-NGWS busca desarrollar un sistema de sistemas, en el que un caza de sexta generación y una red de plataformas no tripuladas están interconectadas a través de una nube de combate. Con ese contexto, el eurodrone que desarrolla el consorcio europeo aeroespacial -junto a Leonardo y Dassault- para Alemania, Francia, Italia y España resultará un pilar importante.

En ambos programas tendrán su papel las plantas sevillana y gaditana. "Las plantas andaluzas han estado en el origen del programa Eurodrone desde el principio, ya que vamos a fabricar componentes en Cádiz y hacer tareas de montaje en Tablada", apuntaba el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, también noviembre. La factoría de El Puerto será el primer suministrador de piezas de cola de la aeronave no tripulada, según la información que manejaban los sindicatos. Esta implicación, por supuesto, también beneficiará a la industria colaboradora de ambas provincias. Sin ir más lejos, la empresa sevillana Aercal se adjudicó la fabricación de partes del fuselaje del también conocido como Euromale.

Diferencias

Sin embargo, las diferencias entre Alemania y Francia han puesto en los últimos meses en jaque el programa, especialmente por las dudas evidenciadas por el país germano, entre otras cuestiones por el control y la carga de trabajo, por la disputa entre las principales empresas. Si en verano la ministra de Defensa, Margarita Robles, habló de trabajar de manera conjunta, el responsable de la misma cartera alemán, Boris Pistorius, emplazó a las partes a una reunión en Berlín.

Estos titubeos pueden afectar a la fecha en la que se planteaba podría estar operativo en nuevo caza europeo, en torno a 2040. Mientras, el Eurofighter se mantiene como una transición tecnológica.

Ahora el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, reivindica las bondades del programa de este caza de sexta generación y conmina a darle continuidad a pesar de las disputadas entre Dassault Aviation y Airbus, entre los fabricantes francés y alemán. Incluso afirma que volverá a tratar este asunto con el canciller, Friedrich Merz, para que progrese. Son manifestaciones realizadas durante una entrevista a seis periódicos europeos ante la reunión de jefes de estado y de gobierno prevista en Bruselas el jueves para analizar la competitividad y el relanzamiento de la economía comunitaria.

"Es un buen proyecto, y no he oído a ningún alemán sugerir lo contrario", ha comentado el dirigente francés, según recoge la agencia Europa Press y EFE. Incluso ha hecho referencia a la mejora de los planes europeos sobre el carro de combate principal. De hecho, ha vinculado ambos proyectos: "Porque, como se puede imaginar, si por casualidad el socio alemán cuestionara el proyecto conjunto de aviones, nos veríamos obligados a cuestionar también el proyecto conjunto de carros de combate". Alemania y Francia llevan meses negociando para encontrar soluciones, que podrían incluir la construcción de dos aviones diferentes o la reducción del programa FCAS para centrarse en el desarrollo de un "sistema en la nube".