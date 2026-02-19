Sisteplant impulsa la ciberplanta, un modelo industrial con la persona en el centro

La transformación digital de la industria avanza hacia modelos productivos cada vez más flexibles, inteligentes y orientados a las personas. En este contexto, Sisteplant, compañía especializada en ingeniería avanzada y software industrial, ha desarrollado el concepto de 'ciberplanta' como respuesta a los desafíos de competitividad, personalización y eficiencia que afrontan las empresas.

Según explica a este medio Ana Santiago, vicepresidenta de Desarrollo Corporativo en la compañía, la ciberplanta se concibe como un entorno integrado en el que personas, máquinas, robots, sensores y sistemas digitales operan de forma coordinada y alineada con los objetivos del negocio. Lejos de una automatización deshumanizada, el modelo sitúa a las personas en el centro del proceso productivo, poniendo en valor capacidades como la creatividad, la inteligencia, la sensibilidad o el compromiso, amplificadas mediante un uso ético, práctico y eficiente de la tecnología.

Este enfoque adquiere especial relevancia en un mercado marcado por series de producción más cortas y productos cada vez más personalizados. Para responder a esta realidad, Sisteplant apuesta por robots flexibles, capaces de adaptarse a distintas tareas y configuraciones. Un planteamiento que exige, como paso previo imprescindible, un conocimiento profundo de los procesos productivos y de todas sus variables, desde la definición operativa hasta la entrega final del producto.

La experiencia acumulada por la empresa apunta a incrementos de productividad de entre el 10% y el 30%, junto con reducciones significativas en los plazos de entrega y en los niveles de defecto. No obstante, Santiago subraya que la digitalización industrial solo resulta eficaz cuando se apoya en una hoja de ruta bien estructurada, capaz de coordinar los distintos ejes de transformación y evitar actuaciones aisladas sin impacto real.

La compañía desarrolla, implanta y mantiene su propio software -Prisma GMAO y Captor MES- para digitalizar el mantenimiento y la operación. En este ecosistema, la robótica móvil autónoma está llamada a desempeñar un papel creciente. Soluciones como R-Bot se orientan a tareas de inspección y mantenimiento en plantas industriales, infraestructuras y edificios, con el objetivo de integrarse en los sistemas organizativos existentes y favorecer una cooperación real entre personas y máquinas, más allá de la simple automatización de procesos.

Actividad en Andalucía

Sisteplant cerró 2024 con una facturación de 12,15 millones de euros, un 20,8% más que el año anterior, y un resultado neto también al alza, hasta los 959.496 euros, lo que supone un incremento interanual del 38,8%, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y recopiladas por este periódico a través de Insight View, herramienta de Iberinform.

La empresa cuenta con oficinas en Madrid, Vizcaya, Barcelona, Sevilla y Valencia, así como en México y Brasil. En la capital andaluza, su sede se ubica en el Parque Empresarial Nuevo Torneo, donde trabajan 17 profesionales.

El vínculo de la compañía con Andalucía se ha consolidado a lo largo de más de dos décadas mediante proyectos en sectores como la aeronáutica, la agroalimentación, la energía, el frío industrial y la movilidad. Entre ellos destacan actuaciones en los metros de Sevilla, Málaga y Granada, así como iniciativas energéticas pioneras, como el primer piloto de molinos eólicos offshore desarrollado para Gamesa (hoy integrada en Siemens Energy) en Antequera.

Fundada hace 41 años con un marcado carácter disruptivo -su software de gestión de mantenimiento fue el primero desarrollado en España-, Sisteplant mantiene una firme apuesta por la innovación y destina entre el 20% y el 25% de sus ingresos a I+D.

Santiago advierte, además, de retos estructurales para la industria, como la escasez de talento cualificado y la limitada diversificación en parte del tejido empresarial. En este sentido, defiende la implicación activa de las empresas en la formación de sus profesionales y subraya el papel de la industria como motor de empleo estable y generador de valor añadido para el desarrollo regional.

Nueva cúpula directiva

Recientemente, la compañía ha anunciado una reorganización de su estructura directiva con el objetivo de intensificar el desarrollo tecnológico, consolidar su presencia en el mercado y definir una hoja de ruta clara de crecimiento.

En este marco, el ingeniero superior aeronáutico Íñigo Borda, hijo del fundador y accionista único Javier Borda, ha sido nombrado presidente, mientras que el ingeniero físico Alfonso Ganzabal asume el cargo de CEO.

Asimismo, se han creado vicepresidencias específicas en Investigación Tecnológica (Diego Galar), I+D y Operaciones (David López), Desarrollo Corporativo (Ana Santiago), Marketing (José María Borda) y Controller (Markel Irazabal).

Además, Sisteplant ampliará su Comité Operativo con especialistas en robótica y mantenimiento predictivo, reforzando así su posicionamiento en la industria inteligente.