Andalucía, la comunidad con más asalariados que podrán beneficiarse de la deducción fiscal por la subida del SMI

El Consejo de Ministros aprobó este martes elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

La subida, pactada con los sindicatos CCOO y UGT (pero no con la patronal), viene acompañada de una modificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que el nuevo importe quede, una vez más, exento de tributación.

El cambio afecta directamente a los tramos más bajos de la escala salarial y sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor número absoluto de asalariados que podrán acogerse realmente a esta deducción ampliada.

Según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), la nueva deducción dejará sin tributar a quienes perciban hasta 17.094 euros brutos anuales (el equivalente al nuevo SMI en 14 pagas) y se irá reduciendo de forma progresiva hasta los 20.000 euros. El organismo estima que 2.976.220 contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la renta para poder beneficiarse de esta reducción, que amplía el umbral vigente en 2025, fijado hasta entonces en los 15.876 euros.

El peso de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia

La distribución territorial de los beneficiarios responde en buena medida al tamaño poblacional de cada comunidad. Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran el 52,1% de los asalariados con rentas comprendidas entre los 15.876 y los 20.000 euros que se beneficiarán efectivamente de la deducción ampliada. Al ser las comunidades con mayor número de personas ocupadas, el impacto en términos absolutos es notablemente superior en estos territorios.

Díaz firma con CCOO y UGT el alza del SMI para 2026 y llama a las empresas a subir sueldos / EFE

En términos relativos, en cambio, el perfil es distinto. Canarias, Murcia y Extremadura son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de asalariados en esa franja salarial, lo que los técnicos atribuyen a la baja cuantía media de los salarios en esos territorios, con mayor presencia de contratos a tiempo parcial y de duración determinada. En el extremo opuesto se sitúan Cataluña, Madrid y Aragón, las comunidades con menor proporción de asalariados en esa horquilla.

Quién debe presentar la declaración y por qué

GESTHA recomienda presentar la declaración de la renta a todos los asalariados que cobren entre 15.876 euros -el SMI de 2024, que ya quedó exento de tributación gracias a la reducción vigente- y 20.000 euros brutos anuales. Para quienes se encuentren en ese tramo, la presentación no es solo recomendable: puede suponer la devolución de retenciones practicadas a cuenta.

Los técnicos recuerdan, no obstante, que la obligación de declarar sigue vigente para quienes ingresen más de 15.876 euros procedentes de dos o más empleadores, a menos que las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no superen en conjunto los 1.500 euros anuales. El límite se eleva a 22.000 euros para quienes perciban rendimientos de un único pagador.

Asimismo, los asalariados que cobren entre 20.000 y 22.000 euros brutos -rango al que ya no llega la deducción- también pueden tener interés en presentar la declaración si disponen de otras deducciones que les permitan recuperar parte de las retenciones practicadas.

El coste para el erario público y el ahorro para el trabajador

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en 591 euros el ahorro fiscal máximo que obtendrá cada trabajador que se beneficie de la nueva deducción. GESTHA, por su parte, estima en torno a 200 millones de euros el coste total que esta medida supondrá para el Tesoro Público.

Ambas cifras son compatibles: responden a dos formas distintas de medir el mismo fenómeno. El Gobierno comunicó el beneficio individual -lo que se ahorra cada contribuyente en su declaración-, mientras que los técnicos de Hacienda calcularon el impacto agregado sobre las cuentas públicas.

Que ese impacto total sea de apenas 200 millones pese a que casi tres millones de contribuyentes se verán afectados tiene también una explicación técnica: no todos podrán aprovechar la deducción en su cuantía máxima. Las circunstancias personales y familiares de cada declarante -cargas familiares, nivel de ingresos, existencia de otras rentas- determinan en qué medida pueden aplicarla, lo que reduce considerablemente el coste agregado final para el erario.

Desde 2018, el SMI ha acumulado una subida del 66%, lo que equivale a un incremento de 485,10 euros mensuales y 6.791,40 euros anuales. El nuevo importe también establece que los trabajadores con contratos de duración determinada de menos de 120 días no podrán percibir menos de 57,82 euros por jornada legal, y que las empleadas de hogar en régimen externo cobrarán al menos 9,55 euros por hora efectiva trabajada.