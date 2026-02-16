El fondo soberano español prevé movilizar 23.000 millones de fondos públicos y privados a financiar 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el nuevo fondo soberano España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda y cerrar el déficit habitacional, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.

"Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional", ha señalado durante el acto de presentación del nuevo fondo soberano.

El presidente del Gobierno ha destacado que el fondo extenderá al inversor privado una "alfombra roja" no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad, de poder llegar a acceder a una vivienda.

Con una inyección inicial de unos 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prevé movilizar unos 14.000 millones de euros para esa construcción de vivienda, mientras que los 9.000 millones restantes procederán de inversores privados.

El fondo, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que recibirá una inyección de capital de 13.300 millones de euros, reforzando de forma estructural su capacidad como banco nacional de promoción.

De este importe, 10.500 millones de euros son préstamos del Plan de Recuperación y 2.800 millones de euros provienen de las transferencias no reembolsables, y permitirán ofrecer, en determinados casos, condiciones más ventajosas en plazo y coste.

Con estos recursos, el ICO tendrá capacidad propia para invertir hasta 60.000 millones de euros, al tiempo que impulsará la coinversión con el sector privado, de forma que la financiación movilizada alcanzará en torno a 120.000 millones de euros.

Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta más allá del año 2026 a través de este fondo.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, España tiene que dar continuidad a ese cambio estructural de su modelo productivo que se ha logrado durante estos últimos siete años de la mano también de los fondos Next Generation EU.

Entre los objetivos de política económica para el futuro del país y de la UE que formarán parte también de las líneas de actuación del fondo España Crece, Sánchez ha destacado el refuerzo de la productividad, la contribución al desarrollo del mercado de capitales y la cohesión social y territorial.

Sánchez ha remarcado que la gobernanza de este fondo será transparente, rigurosa y basada en las mejores prácticas internacionales y ha explicado que va a contar con la participación de las principales agencias financieras del Estado y va a rendir también cuentas ante los ciudadanos.

"Junto con el sector público vamos a invitar a todos los fondos de inversión de capital, fondos soberanos y otros actores privados que se quieran unir", ha explicado Sánchez, tras asegurar que la acogida, por ahora, ha sido "muy positiva" y las expectativas son "muy elevadas".

Según el presidente del Gobierno, España es hoy un país solvente, como acreditan todas las agencias de calificación. "Tenemos menos deuda que Estados Unidos, por eso tampoco es un éxito porque evidentemente la economía estadounidense está como está, pero estamos reduciendo mucho la deuda pública después del pico de la pandemia", ha destacado.

Accionistas "estables y pacientes"

En este acto de presentación también han intervenido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quienes han destacado este "proyecto transformador con vocación de futuro".

Cuerpo ha reconocido que el Ejecutivo es "consciente" de que, pese a la mejora económica registrada en estos últimos años, aún quedan retos por delante, como la reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad, el cierre de la brecha de productividad o el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

En este marco nace España Crece, que según Cuerpo, se trata de una "potente herramienta" que busca acompañar a las empresas en los proyectos innovadores de inversión, eliminando obstáculos y garantizando la capacidad de crecimiento de las compañías a lo largo de todo su ciclo de vida.

"Lo haremos a través de instrumentos como las garantías, compartiendo riesgos con el sector privado a través de financiación directa, cubriendo brechas allí donde existan o también como accionistas estables y pacientes de largo plazo en los proyectos más transformadores", ha asegurado Cuerpo.

Por su parte, la titular de Vivienda ha resaltado que entre sus principales objetivos está la necesidad de abordar el principal problema de España que es el acceso a la vivienda y dar respuesta a él.

Isabel Rodríguez ha explicado que este problema no es exclusivo de España, pero ha reconocido que en el país existen algunas debilidades autóctonas, como la falta de un parque público de vivienda. "Estoy segura que vamos a conseguirlo con todo lo que hemos hecho hasta ahora y también gracias a este fondo", ha asegurado.