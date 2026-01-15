Pedro Sánchez anuncia la creación de un fondo soberano español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará España crece y que tratará de llevar más allá de 2026.

Estará dotado con 10.500 millones de euros (tomados del Plan de Recuperación) y pretende, explicó, mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

Objetivos

El jefe del Ejecutivo ha explicado que presentará formalmente el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este fondo, qe principalmente se centrará en vivienda, energía, inteligencia artificial, reindustrializacion, agua, infraestructuras y seguridad, principalmente.

Además de esos 10.500 millones iniciales, el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

"Hay otra manera de hacer las cosas, una forma humanista de dar sentido al fenómeno de la digitalización", ha asegurado, al tiempo que ha llevado a cabo una reivindicación de su política económica.

Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta a través de este fondo: "Queremos que el impulso reformista perdure más allá de 2026", ha avanzado.

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría siempre con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía.

"Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional", ha enfatizado Pedro Sánchez.

"En la Champions League"

Ante inversores extranjeros, el jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje de "esperanza" en cuanto a las perspectivas económicas para España, pese a que las noticias que llegan del mundo, especialmente las que llegan del otro lado del Atlántico, "son muy preocupantes".

"Nos estamos malacostumbrando a estar sistemáticamente entre las mejores economías del planeta [...] Nos hemos acostumbrado a competir, y además competir con muchas garantías, en la Champions League temporada tras temporada", ha destacado el presidente del Gobierno, retomando la frase que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero formuló en 2007, justo antes de que estallara la crisis financiera global.

Sánchez ha puesto en valor que España cuenta actualmente con paz social y también con cohesión territorial. En un mundo cada vez más turbulento, Sánchez ha destacado que España se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio. "Aquí no van a encontrar tensiones comerciales, aquí no van a encontrar riesgos geopolíticos, aquí no se va a encontrar inseguridad jurídica", ha apuntado el presidente.