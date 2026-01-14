Nin plantea crear un fondo soberano español para competir al nivel de las grandes economías

Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios, durante la mesa redonda en la que propuso crear un fondo soberano español.

El presidente de ITP Aero, Itínere y del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha defendido este miércoles la creación de un fondo soberano español que proporcione recursos estables para invertir y permita al país mejorar su productividad, reforzar la competitividad empresarial y competir “al nivel de otros países” en un contexto internacional cada vez más exigente.

Durante su intervención en la XVI edición del Spain Investors Day (SID), en una mesa redonda sobre innovación y competitividad en la que también participaron la directora general de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Ana Callol; la directora general de Johnson & Johnson Iberia, María Fernanda Prado; y el comisionado especial para la reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris Pascual, Nin advirtió de que España “no progresará lo suficiente” sin un instrumento de este tipo. Subrayó que su puesta en marcha requeriría cambios regulatorios, una tarea que, dijo, corresponde a los responsables políticos.

Una regulación más ágil y políticas para retener y atraer talento

El directivo vinculó la creación del fondo soberano con la necesidad de abordar en profundidad el tamaño y la estructura del tejido empresarial español, apostando por una regulación más ágil y por políticas que aseguren la retención y atracción de talento, especialmente académico, así como una mejora de la Formación Profesional.

Recordó que, pese a que la productividad empresarial ha mejorado en los últimos años, “ha languidecido” durante las dos últimas décadas, y alertó de la pérdida de competitividad europea frente a Estados Unidos: en apenas diez años, señaló, el PIB europeo ha pasado de estar igualado al estadounidense a situarse tres billones de euros por debajo.

Nin destacó que España parte de una posición “diferencial” gracias a activos estratégicos como su espacio físico disponible, infraestructuras de primer nivel, una sólida plataforma energética -“la mejor plataforma gasista de Europa”, afirmó- y un liderazgo en telecomunicaciones, con capacidades en fibra óptica y cables submarinos.

A su juicio, estos elementos, junto con el talento disponible, sitúan al país en una posición privilegiada para atraer inversión y aprovechar oportunidades emergentes, especialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Recordó que, entre las veinte mayores compañías tecnológicas del mundo, solo figura una europea, la neerlandesa ASML.

Aumento del presupuesto en innovación

En el mismo foro, el comisionado especial para la reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris Pascual, destacó que el 85% de las empresas españolas prevé aumentar su presupuesto en innovación este año, cinco puntos por encima de la media europea, lo que sitúa a España a la cabeza del continente en intención de inversión innovadora.

Los ponentes coincidieron en que la colaboración público-privada, el impulso a la I+D y la integración efectiva de tecnologías como la inteligencia artificial serán determinantes para consolidar esta tendencia y avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento industrial.