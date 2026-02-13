Heineken España se convierte en la primera cervecera en producir exclusivamente con energía 100% renovable

Heineken España, la filial española del grupo ceverecero originario de Países Bajos, ha anunciado un avance industrial de primer nivel: desde diciembre de 2025 elabora todas sus cervezas, cider y tinto de verano con energía 100% renovable. La compañía explica que este paso la sitúa como la primera gran cervecera del país que completa la transición energética de su actividad productiva. También refuerza su posición dentro de Heineken N.V., ya que España se ha convertido en el primer mercado del grupo que alcanza este nivel de descarbonización, alineado con el objetivo global de lograr cero emisiones netas en producción en 2030 y en toda la cadena de valor en 2040.

“Desde diciembre de 2025 elaboramos todos nuestros productos con energía 100% renovable”, destaca el presidente de Heineken España, Etienne Strijp. La compañía subraya que el salto no se limita al suministro eléctrico, puesto que también ha transformado la energía térmica –una pieza crítica del proceso cervecero y más difícil de sustituir–. “Descarbonizar el calor industrial ha sido un desafío enorme que refuerza nuestra competitividad y demuestra que la transición energética puede ocurrir a escala cuando hay ambición, innovación y alianzas”, afirma Strijp.

Heineken España detalla que este proyecto consolida una estrategia que ha movilizado más de 80 millones de euros junto a partners como Iberdrola, ENGIE y CSIN. La hoja de ruta combina eficiencia e inversiones en generación renovable –fotovoltaica, termosolar, biogás, biomasa y biometano– y se apoya en la economía circular con residuos convertidos en energía útil para sus fábricas. Su impacto se extiende tanto a la reducción de emisiones directas e indirectas como a las regiones donde la compañía mantiene su actividad industrial.

La transición energética se apoya en activos clave ubicados en Andalucía

La compañía atribuye un papel central a Andalucía en el proceso de transformación de su modelo energético. La planta termosolar de Sevilla –desarrollada junto a ENGIE y considerada la mayor instalación de uso industrial de Europa– ha sido imprescindible para eliminar el uso de combustibles fósiles en el calor necesario para el proceso cervecero. A ello se suma la planta de biomasa de Jaén, que utiliza restos de olivar para generar energía térmica renovable, y la planta fotovoltaica de El Andévalo, en Huelva, en colaboración con Iberdrola, que suministra electricidad con origen 100% renovable.

Andalucía se mantiene como un eje estratégico para la actividad industrial de la compañía, ya que en la comunidad se encuentran dos de sus cuatro fábricas –Sevilla y Jaén– además de dos microcervecerías en Sevilla y Málaga. Desde estos centros se producen millones de hectolitros cada año y se impulsa un modelo de producción más eficiente, innovador y competitivo, alineado con la estrategia global de descarbonización del grupo.

Un ejemplo de colaboración entre industria, energía y administraciones

La presentación del proyecto reunió a representantes institucionales y a los partners energéticos que han acompañado a Heineken España durante el proceso. Entre ellos estuvieron Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía, Minas y Digitalización de la Junta de Andalucía; y Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Todos insistieron en que este tipo de iniciativas consolidan la modernización industrial y requieren certidumbre regulatoria y coordinación entre administraciones.

“Este proyecto simboliza el éxito de la transición energética y demuestra el valor de la colaboración público-privada”, afirmó Sara Aagesen en el cierre del acto. La ministra destacó que Heineken se había marcado 2030 como horizonte para producir con energía 100% renovable y que España ha alcanzado ese objetivo 5 años antes. “Se trata de un logro que implica un esfuerzo constante, una década de apuesta por la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad, y una determinación de perseguir objetivos y de cumplirlos”, subrayó.

Jorge Paradela, por su parte, destacó que el hito de descarbonizar totalmente la producción de Heineken España "tiene mucho que ver con Andalucía, porque la fábrica más importante que tiene en España, y que es emblemática para el grupo en Europa, es la que tiene en Sevilla y y Jaén también tiene importancia por su flexibilidad y por su aportación a la cadena de valor de la compañía". El consejero de la Junta, además, enfatizó: "Este logro sintoniza muy bien con la visión del Gobierno de Andalucía, que está volcado precisamente en hacer de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, que van unidas de la mano, un motor de transformación económica". Paradela recordó que las energías renovables tienen cada vez más peso en Andalucía, ya que casi el 70% de la generación tiene su origen en fuentes limpias, doce puntos más que la media nacional, y que ese factor está permitiendo a la comunidad captar atraer inversión industrial, atraída por su capacidad para ofrecer energías limpias a precios competitivos.

En el bloque empresarial participaron Carmen Ponce –directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España–; Mario Ruiz-Tagle –CEO de Iberdrola España–; Janis Rey –responsable de ENGIE España–; y Miquel Frasquet –director técnico de CSIN y cofundador y CEO de Solatom–. Todos coincidieron en que la compañía ha defendido una hoja de ruta exigente, verificable y replicable que integra distintas soluciones renovables para abastecer sus procesos industriales. El proyecto se presenta así como un caso práctico de descarbonización a gran escala, sustentado en la lógica económica y la ambición climática de abandonar los combustibles fósiles en producción.