Las lluvias intensas agravan el desplome del consumo en Andalucía por Adamuz, según BBVA Research

La primera semana de febrero dejó en Andalucía una caída abrupta del consumo presencial. Un análisis elaborado por BBVA Research –el servicio de estudios del banco– refleja que la prolongación de la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y la comunidad coincidió con un episodio de lluvias intensas e inundaciones, lo que profundizó el deterioro del gasto en las provincias afectadas. El desplome del consumo nacional y extranjero abrió brechas negativas frente al resto del país que se ampliaron de forma acusada durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de febrero.

El estudio atribuye este ajuste a la confluencia de dos factores: por un lado, la debilidad previa observada tras el corte ferroviario y, por otro, el impacto directo de la climatología adversa sobre la movilidad y la actividad cotidiana. En Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, el gasto presencial experimentó una corrección que BBVA Research califica de intensa. El consumo con tarjetas nacionales cayó un 6,2% interanual, un descenso que supone 11 puntos menos que el promedio de los siete días previos. La diferencia frente al resto de España se amplió hasta -12,7 puntos –frente a -4,1 puntos en la semana anterior–, lo que revela un deterioro específico y vinculado a las condiciones excepcionales sufridas en estos territorios.

Antes del estallido de las inundaciones, BBVA Research identifica un adelantamiento del gasto al día previo –un movimiento que relaciona con los avisos de alerta y el acopio de bienes esenciales–. Ese comportamiento aislado no compensó, sin embargo, la brusca caída que se produjo desde el inicio del temporal.

El gasto extranjero y el turismo nacional acusan el golpe

Las compras realizadas con tarjetas emitidas en el extranjero también intensificaron su retroceso. La variación interanual se situó en -12,1%, tras un empeoramiento de 11,2 puntos respecto a la semana precedente. Mientras tanto, en el resto del país el gasto extranjero creció un 1,3%. La brecha negativa de crecimiento se amplió hasta -13,4 puntos –frente a -3,2 puntos en el periodo anterior–, lo que subraya el impacto diferencial del temporal en la actividad vinculada al turismo internacional.

El turismo nacional sufrió aún más. BBVA Research señala que el gasto presencial de clientes de BBVA residentes en otra provincia distinta a la de destino cayó un 23,8% interanual, un descenso muy superior al -6,5% registrado entre el 25 y el 31 de enero. La diferencia negativa frente al resto del país se situó en -22,5 puntos –frente a -7,3 puntos en la semana previa–, reflejo de una perturbación severa que afecta a desplazamientos, pernoctaciones y visitas de corta duración.

Los flujos con Madrid siguen deprimidos por el corte ferroviario

El análisis incorpora además una lectura detallada de los flujos bilaterales con Madrid –principal nodo de transporte y origen o destino de una parte relevante de los viajes a Andalucía–. Entre el 1 y el 7 de febrero, el consumo realizado por clientes de BBVA residentes en Madrid en las provincias afectadas cayó un 27,2% interanual, lo que abrió una diferencia de 25,1 puntos frente al gasto de esos mismos madrileños en el resto de España, donde la caída se limitó al 2,1%. A la vez, las compras de andaluces residentes en esas provincias efectuadas en Madrid descendieron un 10% interanual, en línea con las realizadas en el resto del país.

Impacto generalizado por sectores, con excepciones en alimentación y electrónica

BBVA Research observa un efecto transversal sobre la mayoría de los sectores en las provincias afectadas, con especial impacto en viajes, belleza y bienestar, restauración y otros bienes y servicios. El análisis matiza que electrónica y alimentación apenas reflejaron impacto, lo que encaja con la anticipación del consumo asociada a los avisos previos al temporal.

El informe concluye que la combinación entre el corte ferroviario y las lluvias intensas ha generado un deterioro significativo del gasto presencial en Andalucía –con efectos muy superiores a los observados en el conjunto del país– y con señales de impacto tanto en la demanda interna como en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. Todas las cifras y afirmaciones proceden del documento elaborado por BBVA Research con fecha 13 de febrero de 2026.