AGSA-Partida firma un acuerdo estratégico con Getlink Customs para agilizar el movimiento de mercancías con Reino Unido

Philippe Juin, director industrial de Getlink; Fernando Partida, asesor de Agsa-Partida; Julie Bagur, jefe de desarrollo de negocio de Getlink; Jesús Aznar, director general Agsa-Partida; Amira El Harrass, responsable de Partida Med, y Rodolphe Henry, responsable de ventas y desarrollo de negocio de Getlink.

La transitaria AGSA-Partida firmó una alianza estratégica con la compañía francesa Getlink Customs Services que permitirá agilizar los trámites aduaneros de las mercancías movidas entre España, Marruecos y Reino Unido.

El objetivo del acuerdo, explican las compañías, es acelerar el movimiento de las cargas entre estos tres países en los que tienen presencia, reforzando su red operativa para ofrecer trámites más ágiles a sus clientes. Por la parte española, AGSA-Partida, tiene su sede principal en Algeciras y cuenta con oficinas en Marruecos y otros puertos nacionales, mientras que GetLink opera como transitaria entre Francia y Reino Unido.

Esta colaboración se enmarca en un importante incremento del comercio entre Marruecos y Reino Unido desde que firmasen un acuerdo bilateral en 2021 y que se espera siga creciendo, por lo que ambas compañías buscan establecer una plataforma única que reduzca los tiempos de entrega con gestiones más rápidas en un entorno comercial más complejo tras el Brexit.

Para la compañía francesa, AGSA-Partida supone un actor clave, gracias a su presencia en los principales puertos españoles, como Algeciras, Valencia, Barcelona y Motril, además de su implantación marroquí a través de la filial Partida Med. A todo esto se suma la experiencia con que cuenta la compañía trabajando con los despachos aduaneros británicos a raíz del Brexit, con un departamento específico en sus oficinas de Algeciras, fundado en 2019, uno de sus principales valores añadidos.

Getlink Customs está especializada en la tramitación de exportaciones e importaciones a través del Canal de la Mancha, con presencia en ambas orillas. En concreto, tiene gran implantación en el Eurotúnel, cuya empresa homónima, encargada de su gestión por la parte francesa, forma parte del grupo Getlink, que incluye otras filiales de transporte de mercancías.

Oficinas de AGSA-Partida, en Algeciras (Cádiz) / Vanessa Pérez

Fusión y crecimiento

La alianza con Getlink Customs supone un paso más en la expansión de AGSA-Partida, después de que ambas compañías, la algecireña Partida Logistics y la catalana AGSA (Aduanas Ginjaume) se fusionaran en el último trimestre de 2025. Este paso supuso la culminación de un proceso paulatino impulsado por Everwood Capital, el fondo de inversión propietario de ambas firmas.

Según se recoge en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del pasado 15 de octubre, la operación se ejecutó mediante una fusión inversa. Partida era la propietaria de AGSA, aunque es la compañía barcelonesa la que ha absorbido a la gaditana en el proceso. Juan José Andrés Álvez, uno de los partners de Everwood, pasa a presidir el consejo de administración.

Jesús Aznar tomó el relevo como director general de la sociedad resultante a Fernando Partida y Albert Ginjaume, hasta entonces máximos responsables de Partida y AGSA. Las dos compañías cuentan con una extensa tradición familiar y fueron adquiridas por el fondo de inversión en 2023 y 2024, respectivamente.

El grupo resultante facturó más de 27 millones en 2024 y acumula casi 200 trabajadores entre sus oficinas de Algeciras, Barcelona, Motril, Almería y Tánger, en las que cuenta con una amplia cartera de clientes.

Everwood Capital compró Partida y AGSA como parte de su estrategia de crear un gran grupo logístico en la Península Ibérica con actividad en diversos verticales. Durante los últimos dos años, las dos compañías han integrando sus servicios y modernizado su gestión. El fondo cuenta en España con otras empresas del sector como Transaez, Arimon Logistics, TransDusan Logística, Maresa Logística, A tu hora Express, Transportes Cruz, Arín Express, Trans Paneuropa y HTG Express.