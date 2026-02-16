Moeve usará computación cuántica para optimizar sus parques energéticos en Andalucía

La compañía Moeve usará sistemas de computación cuántica para optimizar procesos industriales en sus parques energéticos ubicados en el Campo de Gibraltar y Huelva. La iniciativa, la primera aplicación en casos reales de un proyecto de colaboración público-privada en la materia entre la Agencia Digital de Andalucía (ADA), IBM y Ayesa, pondrá el foco en el mantenimiento de las plantas, la seguridad de las tuberías, el control de la vida útil de los catalizadores y la integración comercial.

Así lo recoge el memorando de entendimiento que han firmado este lunes en Sevilla el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta y presidente de la ADA, Jorge Paradela, y el vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez, por el que la energética se suma a la estrategia regional para acelerar la adopción de tecnologías cuánticas integradas con inteligencia artificial (IA), trasladándolas a casos de uso industriales con impacto real en los negocios.

José Manuel Martínez ha explicado que la compañía energética lleva más de una década con un equipo “muy potente” dedicado a la implementación de herramientas digitales y de inteligencia artificial, con inversiones que oscilan entre los 30 y los 40 millones de euros anuales. “En las primeras fases de lo que se trata es de aprender y experimentar, pero ya ha pasado el tiempo y lo que hay que hacer es aplicar esa tecnología a casos de uso concretos”, ha enfatizado.

El directivo de Moeve, que ha destacado el carácter estratégico de las plantas andaluzas para la empresa, ha apuntado que la aplicación de tecnología cuántica es “el último paso que se está dando”, ya que permite que se puedan “desarrollar algoritmos con la misma capacidad que la computación tradicional pero muchísimo más rápido, de modo que algo que podría llevar años puede realizarse en semanas en casos muy especiales y concretos, asociados al machine learning”.

En virtud del acuerdo con la ADA, las herramientas de computación cuántica se aplicarán en cuatro procesos de uso industriales en los parques de Moeve, dos que ya están en marcha y otros dos que se aprobarán a lo largo de la próxima semana: mantenimiento predictivo de las plantas; seguridad y corrosión de tuberías; optimización de los catalizadores que permiten la transformación del petróleo eb los productos terminados; e integración comercial para reforzar la cadena valor.

Tecnologías disruptivas

Por su parte, el consejero ha subrayado que la transformación digital es un “reto colectivo” que requiere la implicación de administraciones públicas, empresas, pymes, startups, clústeres, ámbito académico y ciudadanía. “Gracias a este esfuerzo, Andalucía avanza a un ritmo superior a la media europea en conectividad 5G, digitalización empresarial y servicios públicos digitales, consolidándose como uno de los territorios mejor preparados para la economía digital”, ha asegurado.

“Andalucía quiere jugar un papel importante y ser protagonista en las tecnologías disruptivas, uniendo también grandes nombres como el de Moeve al de otras dos compañías líderes como IBM o Ayesa”, ha apuntado Jorge Paradela. “Para nosotros buscar aplicaciones en el ámbito industrial de la computación cuántica, que ahora se considera como la última frontera, es especialmente atractivo, porque ya no estamos hablando de algo etéreo o abstracto”, ha añadido.

Transferencia de conocimiento

Con esta alianza, la Agencia Digital de Andalucía y Moeve dan un nuevo paso para consolidar el liderazgo de la comunidad en innovación, talento y cooperación público-privada. El acuerdo se enmarca en el Proyecto de Cuántica que la ADA está desarrollando desde el pasado verano en colaboración con IBM y Ayesa para dar acceso a investigadores y empresas a esta tecnología, usando también como eje el nuevo Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) situado en Granada.

El memorando entre el Gobierno andaluz y la energética se orienta a identificar oportunidades, pilotar iniciativas y desarrollar aplicaciones concretas con impacto real en la comunidad. Entre sus ejes, destaca el impulso a la computación cuántica e híbrida aplicada a cálculos complejos, así como su integración con la IA; la transferencia de conocimiento; o el impulso de programas conjuntos de desarrollo de talento especializado en matemáticas avanzadas y ciencia de datos.