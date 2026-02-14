Moeve y Atlantic Copper se adjudican provisionalmente la capacidad eléctrica para sus grandes proyectos en Huelva

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha resuelto provisionalmente los concursos de capacidad de acceso a demanda en los nodos eléctricos de Cristóbal Colón y Palos (Huelva), una decisión que, en el momento que sea firme, desbloquea el principal condicionante técnico para la ejecución de dos de los proyectos industriales más relevantes en marcha en la provincia: Onuba, la planta de hidrógeno verde promovida por Moeve en el Energy Park La Rábida dentro del Valle Andaluz del Hidrógeno, y la planta CirCular de Atlantic Copper.

La resolución afecta a una capacidad combinada de 276 megavatios en ambos nodos, donde el volumen de solicitudes superaba ampliamente la capacidad de absorción de la red, lo que obligó al Ministerio a convocar concurso público el pasado mes de julio junto a otros puntos estratégicos del sistema eléctrico nacional. Entre los adjudicatarios figuran Moeve y Atlantic Copper, en un proceso en el que se han aplicado criterios vinculados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el volumen de inversión comprometida y la fecha prevista de inicio del consumo energético.

En el caso de Moeve, la adjudicación provisional supone un paso determinante para activar el proyecto Onuba, la primera gran pieza del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que la compañía desarrolla entre Huelva y Cádiz. La planta se ubicará en el Energy Park La Rábida, en Palos de la Frontera, y constituye el eje sobre el que pivotará la transformación del complejo industrial hacia combustibles renovables y producción de hidrógeno verde a escala industrial.

La disponibilidad de potencia eléctrica era, hasta ahora, el principal cuello de botella para la adopción de la decisión final de inversión y el arranque de las obras. Una vez que la resolución sea firme y se publique en el Boletín Oficial del Estado, la compañía podrá reactivar formalmente los procedimientos de acceso y conexión ante el gestor de la red, paso imprescindible para iniciar la ejecución material del proyecto.

Onuba forma parte de una estrategia de transformación industrial que aspira a convertir el Energy Park La Rábida en uno de los grandes centros europeos de producción de moléculas renovables, con un impacto directo en empleo, actividad auxiliar y posicionamiento industrial de Andalucía en el nuevo mapa energético.

Para Atlantic Copper, la adjudicación también tiene efectos inmediatos. La potencia obtenida en los nodos de Colón y Palos está vinculada al proyecto CirCular, la planta de reciclaje de residuos electrónicos que la compañía prevé poner en funcionamiento en el segundo trimestre de este año. La instalación permitirá recuperar metales estratégicos contenidos en aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso, reforzando la autonomía europea en materias primas críticas y consolidando la evolución del polo metalúrgico onubense hacia modelos más sostenibles y electrificados.

La resolución ministerial se enmarca en los primeros concursos de capacidad de acceso a demanda convocados en julio sobre ocho nudos de la red de transporte en distintas comunidades autónomas, con una capacidad total de 3.681 megavatios. En Andalucía, los concursos afectaban exclusivamente a los nodos de Cristóbal Colón y Palos, en Huelva, considerados estratégicos por la concentración de proyectos industriales vinculados a la transición energética.

El proceso responde a una realidad creciente: en determinados puntos de la red, la demanda de acceso supera la capacidad disponible, lo que obliga a asignar la potencia mediante concurso competitivo. En estos procedimientos se priorizan las iniciativas que contribuyen de forma más directa a la descarbonización de procesos productivos, comprometen mayores volúmenes de inversión y presentan calendarios de ejecución más avanzados.

Durante la tramitación del concurso se produjeron retiradas de algunos solicitantes en otros nudos del sistema eléctrico nacional, lo que evitó la celebración de todos los procesos previstos inicialmente. Sin embargo, en el caso de Colón y Palos sí fue necesario aplicar el mecanismo competitivo ante la elevada presión industrial sobre la red onubense.

Tras la notificación provisional a los interesados, el Ministerio deberá publicar la resolución en el BOE. A partir de ese momento, los adjudicatarios podrán reactivar los trámites técnicos necesarios para formalizar el acceso y la conexión a la red, condición imprescindible para materializar las inversiones sobre el terreno. La capacidad que no haya sido otorgada en el concurso quedará liberada para futuras solicitudes conforme a los criterios generales establecidos en la normativa vigente.