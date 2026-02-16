Ikea roza los 2.000 millones de facturación en España tras vender 164 millones de productos en 2025

Ikea en España cerró su ejercicio fiscal 2025 con una facturación de 1.986 millones de euros, tras vender 164,3 millones de productos y servicios en el mercado nacional. La cifra supone un crecimiento del 2,8% respecto al ejercicio anterior y confirma la consolidación de su actividad en un contexto marcado por la contención de precios y la búsqueda de eficiencia.

El avance de los ingresos vino acompañado de una mejora más intensa de la rentabilidad. El resultado de explotación se situó en 130 millones de euros, un 11,2% más que el año anterior, lo que refleja una evolución positiva del margen operativo pese al esfuerzo inversor en precios. Durante el ejercicio, la compañía destinó 14 millones de euros a abaratar 2.000 productos y servicios con el objetivo de reforzar su posicionamiento competitivo y sostener la demanda.

Más volumen y mayor peso del canal digital

El crecimiento del negocio se apoyó tanto en el tráfico de clientes como en la consolidación del canal online. A lo largo del ejercicio, Ikea registró alrededor de 50 millones de visitantes en sus tiendas físicas y 228,3 millones en sus canales digitales, alcanzando un total de 278 millones de interacciones con la marca.

El área digital volvió a ser uno de los principales motores del ejercicio. Las ventas online alcanzaron los 536,9 millones de euros, un 11% más que el año anterior, y representan ya aproximadamente el 25% de la facturación total en España. Este comportamiento refuerza la estrategia omnicanal de la compañía, que combina red física, comercio electrónico y nuevos puntos de contacto más próximos al cliente.

En paralelo, la firma invirtió 90 millones de euros en la mejora de espacios y experiencia de cliente en sus centros de Badalona, Sevilla y San Sebastián de los Reyes, además de abrir nuevos puntos de contacto en Granollers y Santander. A ello se suman las recientes aperturas en Vitoria y Girona, dentro de su estrategia de expansión y capilaridad territorial.

Empleo, igualdad y mejora salarial

El crecimiento del negocio tuvo también reflejo en el empleo. Ikea España cerró el ejercicio con 9.736 trabajadores, tras la creación de 130 nuevos puestos. En el ámbito retributivo, la compañía destinó 5,4 millones de euros adicionales para mejorar salarios y complementos, que se suman a los 2,7 millones invertidos el año anterior en esta misma línea.

Además, a través de los programas internos One Ikea Bonus y Tack!, “hemos entregado 15,4 millones de euros, a repartir entre nuestros colaboradores como agradecimiento por la buena situación que atraviesa el negocio tras los resultados obtenidos este ejercicio”, señaló Carl Aaby, CEO & CSO de Ikea en España.

La empresa mantiene asimismo su compromiso con la igualdad y la diversidad en el marco de su III Plan de Igualdad. El 60% de la plantilla son mujeres y existe paridad en los puestos de mando, incluido el comité de dirección. Según datos internos, nueve de cada diez empleados consideran que la organización respalda de forma real estas políticas.

Innovación y sostenibilidad como ejes estratégicos

El ejercicio 2025 estuvo marcado también por el impulso a la innovación y la economía circular. Ikea lanzó IKEA Home, un marketplace de servicios para el hogar pionero dentro del grupo a nivel global, y reforzó su Mercado Circular, donde vendió más de dos millones de productos recuperados por un valor superior a seis millones de euros.

La sostenibilidad continúa ganando peso en su modelo operativo. El 94,5% de la energía consumida ya es de origen renovable y el 80% de los vehículos de su flota son eléctricos. Asimismo, la compañía avanza en su movimiento interno Planet Keepers, con el que implica a sus equipos en decisiones orientadas a reducir el impacto ambiental.

En el ámbito de la fidelización, Ikea supera los 8,1 millones de clientes Ikea Family, un 7,4% más que en 2024, y ha incorporado más de 58.000 nuevos socios a su Red Ikea para Empresas, dirigida a pequeñas y medianas compañías.

Evolución del Grupo Ingka

A nivel internacional, el Grupo Ingka, al que pertenece Ikea España, registró unas ventas totales de 41.500 millones de euros, con un descenso del 0,9% en comparación anual. En la división IKEA Retail, el volumen de productos vendidos creció un 1,6%, mientras que la facturación se situó en 39.000 millones de euros, un 1,6% menos, como consecuencia de la estrategia global de reducción de precios. El resultado operativo del Grupo alcanzó los 1.500 millones de euros, el 3,5% de las ventas, lo que supone una mejora del 3% respecto a 2024.

Con estos resultados, Ikea España consolida su posición en el mercado nacional apoyándose en el crecimiento moderado de las ventas, la mejora de la rentabilidad operativa y una estrategia que combina contención de precios, impulso digital e inversión en sostenibilidad.