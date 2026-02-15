El dueño de Party Fiesta puja por La Casa de los Disfraces, vencida por los gigantes de la venta on line

La Tienda de La Casa de los Disfraces sigue abierta en la avenida de Montes Sierra, en el Polígono Carretera Amarilla.

La Casa de los Disfraces no ha podido resistir el empuje de las plataformas digitales de venta y solicitó el pasado verano la declaración de insolvencia tras varias décadas de existencia, en las que llegó a franquiciar el negocio y tener un taller de confección de disfraces. El Juzgado Mercantil 2 de Sevilla ha vendido la página web de este establecimiento de artículos de fiesta, disfraces y complementos, así como su stock, a una empresa vinculada al Grupo Twin, del empresario catalán Damià Arqué, que compró en subasta el pasado año la cadena Party Fiesta, que llegó a tener 200 tiendas.

Arqué, propietario de Comercial Arqué, compañía catalana de estampación por calor y frío, ha presentado una oferta de compra de la unidad productiva del negocio, que actualmente funciona en una gran nave de 3.000 metros cuadrados de la Avenida de Montes Sierra, en el polígono Carretera Amarilla de Sevilla. La tienda, que llegó a tener doce empleados, cuenta ahora una plantilla de seis trabajadores, parte de los cuales serían subrogados por el empresario catalán.

David Díaz, fundador de La Casa de los Disfraces, comenzó hace 31 años con la comercialización al por mayor y al por menor de artículos de ocio y animación, disfraces y complementos. Fue en 2011 cuando constituyó ya jurídicamente La Casa de los Disfraces. En principio contaba con una gran nave en Carrión de los Céspedes, en el Aljarafe sevillano, hasta que hace doce años trasladó la tienda al Polígono Carretera Amarilla.

La Casa de los Disfraces solicitó el concurso de acreedores el pasado verano

La compañía ha venido registrando ganancias hasta 2024, cuando acumula pérdidas como consecuencia de la creciente competencia de plataformas digitales como Amazon, Temu, Shein y Aliexpress, entre otras, que ofrecen productos a menor coste y con mayores márgenes operativos, lo que habría propiciado una disminución de la actividad en el canal físico y la incapacidad de la sociedad para ajustar sus gastos y reducir el pago de su deuda, según el informe de la administración concursal, en manos de Enrique Murube, socio de RSM.

Aunque se produjo un aumento significativo de las vengas on line, la dependencia de las campañas estacionales, como Navidad, Halloween y Carnaval, así como la contracción de los márgenes de venta por el mantenimiento y competencia en los precios de venta y el incremento de los costes operativos, como gastos de personas, suministros, costes logísticos y arrendamientos, mermaron también su cuenta de resultados.

Las existencias y la página web de La Casa de los Disfraces han sido vendidos al dueño de Party Fiesta

David Díaz señala que el Covid fue también una puntilla para La Casa de los Disfraces, que le llevó a pedir dos préstamos ICO que finalmente no ha podido devolver por la evolución del negocio, lo que le ha llevado a la declaración del concurso. En 2024, las deudas a corto y largo plazo con entidades de créditos sumaban un millón de euros, sin contar los acreedores comerciales, de modo que la deuda total es de 1,3 millones de euros. Con un negocio de algo más de un millón de euros, las pérdidas netas de ese año fueron de 370.387 euros.

El informe de la administración concursal, al que ha tenido acceso este periódico, indica que con el fuerte crecimiento de la competencia de los canales de venta on line, La Casa de los Disfraces carece de viabilidad si bine, como unidad productiva, con la reducción del alquiler pudiera ser viable como negocio. Arqué estaría interesado en mantener abierta la tienda para la venta al por menor, aunque no franquiciará. Actualmente existen tres franquicias en Jerez, otra en Huelva y una tercera en el Polígono El Manchón de San Juan de Azanalfarache (Sevilla), que continúan con su actividad.