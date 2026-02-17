La guerra de socios en el Grupo Ybarra Alimentación llega a juicio

Hijos de Ybarra y Migasa, socios a partes iguales de Grupo Ybarra Alimentación, se verán finalmente las caras en un juicio para dirimir sus discrepancias sobre la gestión de la mítica aceitera. Javier Carretero Espinosa de los Monteros, juez de lo Mercantil 4 de Sevilla, ha fijado para primavera el juicio por la demanda que presentó Hijos de Ybarra por administración desleal contra Migasa y los consejeros de Grupo Ybarra Alimentación Antonio y Miguel Gallego Jurado, Antonio Galllego García y Diego Gallego Martínez, según fuentes consultadas por El Conciso.

Migasa, presidida por Antonio Gallego, recurrió la decisión del juez de resolver este asunto en lugar de la Corte Arbitral de Madrid. La familia Gallego consideró que el Juzgado no era competente esgrimiendo que existía una cláusula de sumisión a un arbitraje si había diferencias en la venta diferida del 50% que Hijos de Ybarra tiene en Migasa, entre otras cosas. Al rechazar su recurso el juez, no quedó ya la posibilidad de acudir a la Audiencia Provincial. Como finalmente no hubo acuerdo amistoso entre las partes, se celebró una audiencia previa para la proposición de pruebas y el magistrado, en lugar de dictar sentencia, decidió fijar juicio.

Peritaje en la Corte de Arbitraje

El origen de los problemas se remonta a 2009, cuando Grupo Ybarra Alimentación, especializada en salsas y aceites, realizó una ampliación de capital por 17 millones de euros, suscribiendo Hijos de Ybarra el 50% con aportaciones no dinerarias, mientras que el gigante aceitero Migasa se hizo con el 50% de Grupo Ybarra Alimentación mediante la aportación de 7 millones de euros en metálico y acciones de Aceites Ybarra por 1,5 millones de euros. Quedó como presidente de Grupo Ybarra Antonio Gallego y como vicepresidente Carlos del Río. Hijos de Ybarrra y Migasa acordaron que los Gallego podrían ejercer una opción de compra del otro 50% en diez años, valorándose la compañía en función del flujo de caja.

Según ha podido saber este periódico, existía un acuerdo para que si no se ponían de acuerdo sobre la opción de compra se acudiría a tres auditoras, que podrían hacer una valoración de la compañía; San Telmo Business School o la Cámara de Comercio de Madrid. Las dos partes en litigio se han acogido a la Corta de Arbitraje de la capital española, que sigue realizando su trabajo de peritaje.

La fábrica se destruyó en 2016 debido a un incendio, forzando en 2017 una prórroga de la opción de compra en los mismos términos que se firmó en 2009. La llegada del Covid obligó a una nueva prórroga hasta que en 2022 Migasa exigió ejercer la opción de compra, poniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2024. Llegada la fecha del ultimátum, no hubo acuerdo, aunque los Gallego entienden que ya son propietarios del 100% de Grupo Ybarra Alimentación al haber ejecutado la opción de compra.

Demanda en el Mercantil

Las relaciones se han enquistado después de que Hijos de Ybarra, presidida por Íñigo Afán de Rivera, presentara una demanda por administración desleal contra Migasa y cuatro de sus consejeros en Grupo Ybarra Alimentación. El artículo 227 de la Ley de Sociedades de Capital, establece el deber de lealtad de los administradores, obligándoles a actuar de buena fe, en el mejor interés de la sociedad y como representantes fieles. Su incumplimiento conlleva la obligación de indemnizar daños y restituir cualquier beneficio injusto obtenido.

En el juicio en el Juzgado Mercantil, tendrá que determinarse si los cuatro consejeros demandados y la propia Migasa actuaron en perjuicio del Grupo Ybarra en operaciones como la compra de aceite para envasar y hacer las mayonesas y salsas, entre otras cosas. Migasa se convirtió en el proveedor único de Grupo Ybarra, fijando el precio final, según fuentes consultadas por este diario. Grupo Ybarra y Migasa están conectadas por unas tuberías que atraviesan incluso una carretera y que permiten ese abastecimiento.

De otra parte, los Gallego argumentan que las riendas de Grupo Ybarra Alimentación han estado en manos del Francisco Viguera desde 2013 hasta 2023, cuando fue fichado por García Millán para dirigir su negocio de gazpacho. A continuación, fue nombrado CEO Juan Fernández, que antes había estado trabajando en la empresa de logística Transiberian Foods, Abengoa e EY.

Ventas de más de 300 millones

Las últimas cuentas de Grupo Ybarra Alimentación dan cuenta de un incremento de ventas de 278,5 a 308,8 millones de euros, lo que supone un 11% más respecto a 2023. Por mercados geográficos, 231,6 millones de ingresos correspondieron a España, 24,8 millones a la Unión Europea y 52 millones al resto del mundo. Por actividad, los aceites reportaron a la compañía 191,6 millones de euros; las mayonesas y salsas otros 91,7 millones; 20 millones las verduras y otros productos, y 4,6 millones los vinagres.

El resultado de explotación fue de 12,3 millones de euros, triplicando el resultado de 2023. El resultado consolidado del ejercicio 2024 ha sido de 6,5 millones, de euros, frente a los 1,3 millones del año anterior, según la herramienta Insight View, de Iberinform.

Grupo Ybarra Alimentación tiene el 100% de las sociedades Packalia, Aceite Ybarra, Agrolimentaria Musa y la Hacienda de Lodosa, así como el 50% de Doctor Salas. Aunque el resultado consolidado del grupo fue de 6,5 millones, la sociedad arrojó 603.171 euros de pérdidas.