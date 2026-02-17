Valle Galbarro se expande con una nueva fábrica en Utrera para reforzar su negocio de legumbres y de alimentación para mascotas

Valle Galbarro, empresa sevillana dedicada desde sus orígenes a la producción de legumbres y semillas ecológicas, ha informado a este medio de una importante inversión estratégica destinada a fortalecer su división de alimentación para animales de compañía, una línea de negocio que se ha convertido en su principal motor de crecimiento.

En concreto, la firma ha adquirido nuevas instalaciones en la localidad sevillana de Utrera, situadas en la carretera Écija-Jerez (N-333), en dirección a Arahal, donde proyecta la construcción de una nueva fábrica que permitirá ampliar su capacidad productiva y atender el fuerte incremento de la demanda del mercado.

La inversión prevista ronda los seis millones de euros, financiados en un 40% con recursos propios y el 60% restante a través de distintos respaldos institucionales. Esta apuesta permitirá a Valle Galbarro cubrir el 100% de la demanda existente, tanto del canal retail como del canal especializado, en el ámbito de la alimentación para animales de compañía.

De este modo, la nueva planta responde a un ambicioso plan de crecimiento vinculado no solo al mercado nacional, sino también a la expansión internacional. La compañía está reforzando su presencia en los mercados de exportación, con una evolución “muy positiva”, según confirman fuentes de la empresa, lo que refuerza la necesidad de contar con infraestructuras más modernas y una mayor capacidad industrial.

El complejo contará con una superficie aproximada de 12.000 metros cuadrados, donde se desarrollará una fábrica dedicada tanto a la producción de legumbres como a la elaboración de alimentos específicos para mascotas. La planta estará dotada de tecnologías avanzadas que permitirán optimizar los procesos productivos y adaptarse a los estándares actuales del sector, caracterizado por una creciente exigencia en calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Además del impacto industrial, el proyecto tendrá una repercusión directa en el empleo local. La puesta en marcha de la nueva fábrica conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo -todavía por especificar-, necesarios para el funcionamiento general de la instalación, contribuyendo así al desarrollo económico del entorno.

Tras varios años de evolución y diversificación, Valle Galbarro ha orientado progresivamente su actividad hacia la fabricación de productos para animales de compañía, un segmento que en la actualidad representa ya el 70% de la facturación total de la empresa. Este cambio estratégico ha situado a la compañía en un sector en plena expansión, impulsado por el crecimiento del número de hogares con mascotas y por una mayor concienciación sobre la calidad de su alimentación.

Con esta iniciativa, la empresa confirma a este medio que “refuerza su compromiso con el crecimiento sostenible, la especialización productiva y el servicio a un mercado en clara expansión, consolidando nuestra posición como actor relevante dentro del sector”.

En definitiva, la inversión en la nueva fábrica de Utrera se concibe como una pieza clave dentro de la hoja de ruta de Valle Galbarro para los próximos años: un paso decisivo en la transformación de la compañía, que mantiene sus raíces en la alimentación humana mientras apuesta por un sector estratégico con alto potencial de desarrollo a medio y largo plazo.