Puig eleva sus ingresos un 7,8% y alcanza un beneficio ajustado de 587 millones en 2025

Puig tuvo un 2025 de fuerte crecimiento. La compañía cerró el ejercicio con un avance del 7,8% a perímetro y tipo de cambio constantes, lo que situó sus ingresos en 5.042 millones según los resultados remitidos por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este crecimiento se ubicó en la parte alta del rango previsto para el año –entre el 6% y el 8%–, un comportamiento que volvió a situar a Puig por encima del mercado global de belleza premium. El crecimiento reportado alcanzó el 5,3% pese al impacto negativo de las divisas, que restaron un 2,6% en el conjunto del ejercicio.

El Ebitda ajustado ascendió a 1.045 millones, un 7,8% más que en 2024, y el margen asociado alcanzó el 20,7%, cinco décimas por encima del registro anterior. La compañía familiar cotizada atribuye esta mejora a la evolución favorable del y al mayor peso de las marcas Niche (exclusivas perfumistas), junto a una disciplina continuada en el control de costes. El beneficio neto ajustado se situó en 587 millones, lo que representa un crecimiento del 6,5% y un margen del 11,6%. El beneficio neto reportado alcanzó 594 millones, con un margen del 11,8% debido a la ausencia de los impactos extraordinarios vinculados a la oferta pública que mermaron la comparativa de 2024.

El flujo de caja libre operativo volvió a ser un pilar del desempeño anual, con 664 millones y una conversión del 64% sobre el Ebitda ajustado. La deuda neta descendió hasta 716 millones, lo que situó el ratio deuda neta/Ebitda ajustado en 0,7 veces, muy por debajo del umbral de 2 veces fijado por la compañía.

Los segmentos impulsan el ejercicio con Maquillaje como motor principal

Fragancias y Moda, que aportó el 72% de los ingresos totales, alcanzó 3.646 millones tras crecer un 6,4% en términos comparables y un 3,8% en cifras reportadas. La empresa defendió una cuota mundial del 11,1% en fragancias selectivas, con Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier entre las diez principales marcas del mundo. El ejercicio estuvo reforzado por el rendimiento de Carolina Herrera –impulsado por el lanzamiento de La Bomba– y por la evolución de Jean Paul Gaultier, junto al crecimiento de doble dígito del porfolio Niche encabezado por Byredo. Las colecciones Absolu y Night Veils mantuvieron la estrategia de expansión en alta gama.

El segmento de Maquillaje creció con mayor intensidad. Alcanzó 845 millones tras avanzar un 13,7% en términos comparables y un 10,7% en cifras reportadas. Charlotte Tilbury se mantuvo como la marca número 1 de maquillaje selectivo en Reino Unido y número 3 en Estados Unidos. La compañía atribuye este comportamiento a una batería de innovaciones, a la entrada en Amazon en Estados Unidos y al inicio de operaciones en México, apoyado por activaciones de marca en Asia-Pacífico. Entre los lanzamientos de 2025 destacan Airbrush Flawless Foundation, Setting Spray Matte, la colección Super nudes y nuevas extensiones de la franquicia Unreal.

Cuidado de la Piel cerró el ejercicio con 551 millones y un crecimiento del 8,9% en términos comparables. Uriage volvió a avanzar a doble dígito gracias a Xemose y Age Absolu, reforzadas por lanzamientos como Bariésun Invisible stick SPF 50+ y el sérum Roséliane. A ello se sumó la contribución del cuidado de la piel de Charlotte Tilbury. La rentabilidad del segmento descendió hasta un margen del 6% por los costes de integración de Dr. Barbara Sturm y otras marcas de menor escala.

Todas las regiones aportan crecimiento pese al impacto del tipo de cambio

La evolución geográfica volvió a mostrar un crecimiento equilibrado. Europa, Oriente Medio y África (EMEA por sus siglas en inglés) generó 2.752 millones y avanzó un 5,5% en términos comparables, con un cuarto trimestre especialmente sólido tras alcanzar 854 millones y crecer un 9,2%. Esta evolución confirmó la capacidad del grupo para sostener su posición en un mercado de fragancias en proceso de normalización, apoyado por el dinamismo de las categorías Derma y Maquillaje.

Américas aportó 1.760 millones y creció un 7,7% en términos comparables. El desempeño estuvo condicionado por el impacto negativo del dólar y de diversas divisas latinoamericanas. El ajuste por hiperinflación del peso argentino restó 1,1 puntos al crecimiento comparable del ejercicio. En el cuarto trimestre, la región avanzó un 7,6% en términos comparables tras mejorar el rendimiento en Latinoamérica y consolidar el efecto del lanzamiento de Charlotte Tilbury en Amazon.

Asia-Pacífico registró el crecimiento relativo más elevado. Alcanzó 530 millones tras avanzar un 21,7% en términos comparables y un 16,6% en cifras reportadas. En el cuarto trimestre, el crecimiento comparable alcanzó el 18,9%. Charlotte Tilbury, Niche y Derma impulsaron la tracción del grupo en esta región, reforzada por el desarrollo de filiales recientemente integradas.

Previsiones para 2026: estabilidad en márgenes y nuevos lanzamientos

La compañía anticipa que 2026 será un ejercicio de estabilidad en márgenes en un contexto de costes más exigente. El grupo mantiene su objetivo de crecer por encima del mercado global de belleza premium y de preservar una estructura financiera robusta, con un ratio deuda neta/Ebitda ajustado por debajo de 2 veces. Puig prevé distribuir en torno al 40% del beneficio neto reportado como dividendo.

El ejercicio incluirá nuevas colecciones de Jean Paul Gaultier, avances en el plan de lanzamientos del porfolio y la puesta en marcha de la nueva planta de Chartres dentro del mismo ecosistema industrial de Cosmetic Valley. El 14 de abril la compañía celebrará su Capital Markets Day en Madrid.