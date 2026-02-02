Las mujeres avanzan en la industria andaluza: una cuarta parte de los empleos ya son femeninos

Con paso firme, pero no al ritmo deseado. Así podría definirse el impulso que está experimentando la presencia de mujeres en el sector industrial de Andalucía. Las cifras son alentadoras, con un porcentaje que ha avanzado más de dos puntos y medio en los últimos ejercicios y que supone ya que una cuarta parte de los empleos en esta rama tiene nombre femenino, si bien “hay un amplio margen de mejora”, según ha explicado este lunes en Sevilla el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela.

Durante el acto de presentación de la ‘II Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza’, el consejero ha detallado que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 revela que en la comunidad hay un total de 88.200 mujeres ocupadas en el sector frente a 271.500 hombres, lo que supone que una de cada cuatro personas que trabajan en esta actividad –el 24.4%, concretamente– tiene nombre femenino. Este indicador ha mejorado desde 2021, cuando se situaba en el 21,8%.

Jorge Paradela ha reconocido el “amplio margen de mejora que tenemos por delante”, ya que, según la EPA, solo el 5,43% de las mujeres ocupadas en Andalucía trabaja en el sector de la industria, aunque también ha querido destacar el papel cada vez más relevante en cargos de responsabilidad. En este sentido, ha indicado que, en el año 2024, último dato disponible, el porcentaje de mujeres en puestos directivos en empresas del sector manufacturero y de servicios científicos y técnicos representaba el 33%.

“Se está produciendo avance, aunque a un ritmo inferior al que nos gustaría”, ha precisado el consejero, quien ha apostado por “acortar la brecha que persiste”. A este respecto, ha añadido que, como Gobierno autonómico, “tenemos la responsabilidad y el compromiso de trabajar de forma coordinada con los agentes socioeconómicos y con el resto de las administraciones para seguir recortando esa distancia”, lo que se “refleja en todos nuestros instrumentos de política industrial”.

Precisamente en este contexto, se enmarca la ‘II Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza’, que se desarrollará del 9 al 13 de febrero. Con una programación simultánea de actos en las ocho provincias que contarán con la participación de más de 100 rostros femeninos, este evento pretende poner de relieve “las oportunidades profesionales que presentan sectores como el industrial, la minería, los proyectos de hidrógeno verde, las energías renovables y otros incipientes como el biogás”, ha apuntado el consejero.

Programa de actividades

El programa arrancará el próximo 9 de febrero en Sevilla con una jornada que abordará los retos de la presencia femenina en la industria desde múltiples perspectivas: empresarial, imagen en medios de comunicación, trayectoria histórica, casos de éxito en diferentes compañías, así como el balance de actividad de los protocolos de colaboración suscritos con cuatro entidades que trabajan en la promoción del papel de la mujer en este sector, como Ellas Vuelan Alto, Women in Mining & Industry, BoostHer y Mujeres Valientes.

El martes 10 se celebrará una nueva reunión del Consejo Asesor de la mujer en la industria y la minería. al que se incorpora este año la energía; el miércoles 11 tendrán lugar varios actos en el marco de una jornada específica dirigida a niñas y jóvenes organizadas por la Agencia Digital de Andalucía (ADA); y el jueves 12 se desarrollarán la mayor parte de los actos en las diferentes provincias; mientras que el broche de oro será el viernes 13 con la presentación del catálogo digital ‘100 mujeres andaluzas en la industria’.

Referentes femeninos

Poniendo el foco en los distintos territorios, en Almería intervendrán cinco mujeres en la jornada 'Rompiendo barreras'; en Córdoba el acto principal se celebrará en el IES Séneca para alumnos del último ciclo de la ESO; en Granada, la directora de una ITV, empresarias, una ingeniera de caminos y una instaladora de protección contra incendios pondrán en común sus experiencias; y en Jaén, el Centro Tecnológico del Plástico Andaltec en Martos, acogerá las reflexiones de una quicena de mujeres referentes en el sector.

Por su parte, el acto principal en Cádiz tendrá como sede en el Centro de Fabricación Avanzada en Puerto Real recién naugurado y en la provincia onubense se llevará a cabo el encuentro ‘Huelva, industria con nombre de mujer’ en Ayamonte. Ya en Málaga el formato elegido busca acercar referentes femeninos al entorno educativo para lo que celebrará el acto en el IES Politécnico Jesús Marín, y, finalmente, en Sevilla se establecerá un coloquio de tres mujeres del sector industrial, energético y minero en la sede de la empresa Llopis.

En el acto de presentación del programa, el consejero ha estado acompañado por las delegadas territoriales de Cádiz y Huelva, Inmaculada Olivero y Lucía Núnez, respectivamente, quienes han detallado las actividades previstas en sus provincias. Asimismo, ha estado presentes la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, el delegado territorial en Sevilla, Antonio Ramírez, y las mujeres que forman parte del equipo directivo de Veiasa, entidad adscrita a la Consejería.