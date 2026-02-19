Repsol aumenta beneficios un 8% hasta 1.899 millones en 2025 y dispara el dividendo

El presidente de Repsol, Antonio Brufau (dcha.), junto a su consejero delegado, Josu Jon Imaz (izda.), en la Junta General de Accionistas de 2025.

Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, lo que supone un 8,1% más respecto al ejercicio anterior, en un contexto marcado por la volatilidad en los mercados, la incertidumbre geopolítica y el impacto del apagón en España, según ha informado este jueves en un comunicado la compañía, que avanza, además, una retribución total a sus accionistas este año, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

El resultado neto ajustado, que mide específicamente la gestión ordinaria de los negocios, se situó en 2.568 millones de euros, lo que representa un descenso del 15,1% respecto a 2024. El balance obtenido se produce en un entorno complejo por la elevada volatilidad de los mercados energéticos, que ha lastrado el precio del Barril de Brent hasta los 69,1 dólares de media en 2025, un 14,5 % menos que el año anterior.

Repsol repartió un dividendo bruto en efectivo de 0,975 euros por acción en 2025, un 8,3% más frente a 2024. En total, la retribución al accionista el pasado año se situó en el entorno de 1.800 millones de euros: alrededor de 1.100 millones en dividendo en efectivo y 700 millones en recompras de acciones para reducir capital.

La compañía prevé aumentar el compromiso con sus accionistas y destinar cerca de 1.900 millones de euros, con el objetivo de distribuir 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, incluyendo los 0,5 euros abonados en enero de 2026. Adicionalmente, el consejo de administración aprobó ayer un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social.

La energética ha cambiado la forma de reporte algunas de las métricas que ofrecían al mercado desde el cuarto trimestre de 2025, con el objetivo de reflejar de forma más adecuada la manera en que la compañía gestiona y evalúa actualmente sus negocios, lo que no tiene impacto en los estados consolidados del grupo.

Producción de petróleo

En el caso del área de Exploración y Producción (Upstream), el beneficio neto ajustado se situó en los 957 millones de euros en 2025, un 6,9% menos que en 2024, en un contexto de volatilidad de precios energéticos y depreciación del dólar frente al euro.

La producción media diaria ascendió a 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día, en línea con lo previsto en el plan estratégico.

Para 2026, la compañía tiene previsto alcanzar entre 560.000 y 570.000 barriles al día, sin tener en cuenta el posible incremento de la producción en Venezuela. En este sentido, Repsol recuerda que el pasado viernes la administración estadounidense emitió nuevas licencias que permiten retomar operaciones de petróleo y gas en el país caribeño.

Negocio industrial

En el negocio industrial, el resultado neto ajustado se situó en los 963 millones de euros, un 33,4 % menos, lo que refleja la volatilidad de las materias primas, los menores resultados de la química y los efectos del apagón del pasado 28 de abril.

En la segunda parte del año, el momento positivo del refino permitió capturar mayores márgenes y obtener un resultado en el cuarto trimestre de 423 millones de euros, 168 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supuso un repunte del 66%.

El negocio Cliente ha mantenido su senda creciente, con el objetivo de ofrecer al usuario en España y Portugal todas las energías que necesita en la movilidad, en el hogar y en la empresa, y convertirse en su único proveedor energético.

El resultado neto ajustado ascendió a 754 millones de euros en 2025, un 17,1% superior al de 2024, con un Ebitda de 1.423 millones (+20%), alcanzando dos años antes el objetivo marcado para 2027 y demostrando el dinamismo del negocio de estaciones de servicio y la contribución creciente de una amplia oferta energética.

La compañía ha consolidado su liderazgo en combustibles renovables, aumentando el número de estaciones de servicio con Diésel Nexa de origen 100% renovable en España y Portugal, hasta alcanzar 1.558 puntos a finales de 2025, con ventas superiores a 248 millones de litros.

Repsol también continúa apostando por la recarga eléctrica, que completa su oferta de combustibles convencionales, renovables y AutoGas. En la actualidad, tiene unos 3.650 puntos de recarga eléctrica instalados en España y Portugal.

Electricidad y gas

Asimismo, la compañía aumentó el año pasado en más de 500.000 el número de clientes de electricidad y gas en España y Portugal, superando los tres millones y consolidando su posición como el cuarto operador del mercado eléctrico en España. El número de clientes digitales se situó en 10,8 millones, un 16% más que el año anterior, en su mayoría a través de la app Waylet.

En el negocio de Generación Baja en Carbono, el resultado neto ajustado se situó en 53 millones de euros, 77 millones más que en 2024, debido a una mayor producción en los activos eólicos y solares y una contribución mayor de los ciclos combinados.

A lo largo del ejercicio, Repsol puso en operación 2.200 MW de nueva capacidad de generación renovable en España, Estados Unidos y Chile, alcanzando un total de 5.900 MW.

Al cierre de 2025, la liquidez ascendió a 10.271 millones de euros (incluyendo líneas de crédito comprometidas no dispuestas), lo que representa 5,37 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo, en comparación con la cifra de 3,47 veces del tercer trimestre de 2025. En septiembre, Repsol E&P accedió a los mercados de capitales de Estados Unidos con la emisión de una oferta de bonos de 2.500 millones dólares, la mayor en dólares estadounidenses en la historia de la compañía, que despertó un gran interés entre los inversores, superando en 6,9 veces la cantidad ofrecida.