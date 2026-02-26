Récords en el año del apagón

Para ser un año excepcional por el apagón, o quizá precisamente por eso, no les ha ido nada mal a las eléctricas. A juzgar por las cuentas que han presentado, los resultados del ejercicio reflejan una ejecución también excepcional, con crecimientos de dos dígitos en alguno de los casos. Posiblemente, el mayor uso de gas en la producción energética para asegurar el suministro sin llevarse sustos ha tenido bastante que ver, pero las claves de las cifras récord parecen centrarse en las actividades reguladas y la aportación del negocio liberalizado.

Las tres grandes del sector han arrojado números inusuales.

La semana pasada ya calentó el mercado Naturgy, la tercera en discordia, que obtuvo un beneficio neto de 2.023 millones de euros, con un incremento del 6,4%. La compañía que preside Francisco Reynés ha aprovechado para arreglar su agitado entramado accionarial (o al menos, intentarlo) en busca de la paz interna y programar su cartera de inversión (sobre todo en Estados Unidos) y una racionalización de activos.

Endesa e Iberdrola se han sucedido esta semana, con apenas un día de distancia. En el caso de Endesa, el incremento experimentado, un 18%, era desconocido desde hace tiempo, con unas ganancias de 2.351 millones que despejan el futuro de dudas sobre el plan estratégico y le dan ánimos a José Bogas para seguir en la brecha. La filial española de la italiana Enel no ha desperdiciado el momento para reclamar mayor vida para las nucleares y anunciar que va a recurrir ante la Audiencia Nacional por la circulares sobre retribución de las redes, a las que precisamente va a dedicar más de las mitad de los 10.600 millones de inversiones hasta 2028.

A redes también destinó Iberdrola la mayor parte de sus inversiones en 2025 (el 62% de 14.500 millones), lo que demuestra que el déficit en este aspecto era alto. La entidad, a cuyo frente Ignacio Sánchez Galán también defiende el alargamiento de las nucleares, ha superado el listón de los 6.000 millones con un aumento del 12% hasta los 6.285 haciendo valer la rotación de activos y la obtención de cuantiosas plusvalías. De esta forma, la compañía se permite elevar el dividendo en el mismo porcentaje que los beneficios y repartir 4.500 millones.