Salarios y beneficios

El PIB español en 2025 ascendió a 1,68 billones, un 2,8% más que en 2024. Estos datos nos califican como una economía relativamente grande a nivel mundial, la 14, y de las más dinámicas entre las desarrolladas, especialmente dentro de la Unión Europea. El optimismo que transmite el presidente del Gobierno en sus mítines está justificado, siempre que nos abstengamos de mirar en las calderas, donde se percibe el verdadero estado de los engranajes que soportan el funcionamiento del conjunto. En esta misma tribuna advertimos de la contingencia del distanciamiento entre el crecimiento de los salarios y la productividad a raíz del reproche de Sánchez a los empresarios por no suscribir, pese a sus extraordinarios beneficios, la nueva subida del SMI.

La contabilidad nacional (INE) permite observar el reparto de la riqueza que genera la economía (el valor añadido bruto -VAB-) entre empresarios, trabajadores e impuestos. Lo que señalan las estadísticas es que la remuneración a los asalariados durante 2025 representó el 48,6% del VAB, el excedente de las empresas el 41,5% y los impuestos que gravan la producción (fundamentalmente IVA) y las importaciones el 11.4%, de los que hay que descontar las subvenciones a empresas, 1,5%. Dentro de la remuneración al trabajo hay que distinguir entre salarios (37,6%) y cotizaciones sociales (11%).

Si se comparan estos datos con el mismo periodo de 2024 se aprecian hechos significativos. El más notable, la reducción en siete décimas del crecimiento del PIB, pero también el reajuste en la participación de las rentas del trabajo y del capital. Las primeras la incrementan en siete décimas, mientras que los excedentes reducen la suya en ocho. Por su parte, los impuestos netos de subvenciones también experimentan un ligero aumento de dos décimas, similar al de las cotizaciones sociales.

Estos datos confirman que la necesaria recuperación de la remuneración por puesto de trabajo que la contabilidad nacional registra desde 2023 se mantuvo durante 2025 y que la referencia de Sánchez a la codicia de los empresarios por su ausencia del acuerdo de subida del SMI carece de fundamento. Sobre todo porque en el excedente de las empresas se registran las denominadas rentas mixtas, que corresponden a los trabajadores autónomos, cuyo número viene aumentando desde 2013 y especialmente desde 2024, lo que obliga a reconocer un tono moderado en el crecimiento de la renta media de pequeños y medianos empresarios y autónomos.