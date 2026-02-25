Trump y el caos arancelario

El Tribunal Supremo de EEUU ha anulado los aranceles recíprocos de Trump del mes de abril. La decisión del Tribunal Supremo supone una bofetada a Trump al anular la principal política económica de Trump. Trump utilizaban los aranceles como arma política y de castigo, forzando a sus aliados y enemigos a aceptar imposiciones escandalosas e injustificables.

El pataleo y la rabieta de Trump fue acompañado de insulto a los jueces. Tres de ellos nombrados por él, a quienes calificó de antipatriotas vendidos a las empresas multinacionales. Añadiendo que no respetaba la decisión del Tribunal Supremo y que continuaría con los aranceles acogiéndose a otra legislación. Al día siguiente anunció nuevos aranceles al 15%, acogiéndose a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. De esta manera se vengaba el Tribunal Supremo diciéndole “si no quieres tomar una taza, ahora te vas a tomar dos”. La ley de Comercio de 1974, permite al presidente aplicar aranceles hasta el 15% por un máximo de 150 días, a partir de los cuales tiene que solicitar la autorización del Congreso.

La decisión del Tribunal Supremo marca un límite a la arbitrariedad de Trump y a sus improvisaciones y políticas emanadas de su carácter impulsivo, arbitrario y dictatorial. Trump no está por encima de los tribunales, ni de la constitución. El sistema de contrapoderes de la principal democracia del mundo funciona.

La reacción de los principales socios comerciales fue de desconcierto ¿qué pasará a partir de esta medida? La incertidumbre y la inseguridad jurídica imperan en todos sus socios comerciales ¿en qué situación quedan lo acuerdos comerciales firmados por China y la UE?

Ante esta situación el Parlamento Europeo que tenía que ratificar el acuerdo firmado en el mes de junio ha decidido posponer su ratificación, hasta que se aclare todo. China y la UE reclaman a Trump claridad y transparencia. La respuesta de Trump ha sido: aquellas naciones que quieran jugar con EEUU, aprovechando el momento, se enfrentarán a unos nuevos aranceles, mucho más altos, acusándoles al mismo tiempo de ladrones. La decisión del Tribunal Supremo abre una ola de reclamaciones por parte de las empresas. El Tribunal Supremo no se pronuncia sobre este aspecto, pero lo lógico es reembolsar a las empresas lo que han pagado. Se estima que las devoluciones podrían alcanzar una cifra de entre 170.000 millones y 240.000 millones de dólares. Los cuales tendrá un impacto importante sobre el elevadísimo nivel de la deuda y déficit públicos de EEUU.