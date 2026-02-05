Maersk reduce su beneficio a 2.470 millones por la sobrecapacidad del mercado pese a los menores costes de Gemini

A.P. Moller–Maersk, la matriz de la naviera Maersk, cerró 2025 con un beneficio neto de 2.471 millones de euros, un 53% menos que en 2024, en un año marcado por una menor rentabilidad por sobrecapacidad y el despliegue de la red Gemini.

La compañía danesa se repuso a un mercado mundial volátil, afectado por las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas, con un aumento del volumen del 4,9%. Aun así, no consiguió trasladar este resultado a sus cuentas, dada la menor productividad de sus fletes, cuyos precios descendieron hasta un 23% interanual por una mayor capacidad.

La facturación del grupo se mantuvo estable en 54.000 millones de dólares (45.780 millones de euros), apenas un 2,7% menos que el año anterior. Su ebitda se redujo un 21,5%, hasta 9.500 millones de dólares (8.053 millones de euros) y el beneficio bruto de 3.500 millones de dólares (2.967 millones de euros, -46%). Maersk se muestra positiva respecto a estas cifras pese al descenso general del balance, ya que, asegura, se sitúan en los márgenes altos de sus previsiones para el año.

"Obtuvimos un sólido rendimiento y un alto valor para nuestros clientes en un año en el que las cadenas de suministro y el comercio mundial siguieron transformándose debido a la evolución de la geopolítica. En todas nuestras operaciones, los volúmenes crecieron y la utilización de los activos fue muy alta", explicó Vincent Clerc, director ejecutivo de Maersk, en un comunicado.

"Nuestro negocio marítimo estableció un nuevo referente en cuanto a fiabilidad, las terminales obtuvieron resultados récord y Logística y Servicios siguió avanzando. El año puso de relieve la necesidad de reforzar y modernizar las cadenas de suministro globales y las infraestructuras críticas, lo que reforzó aún más la relevancia de nuestra estrategia", abundó el CEO.

Negocios

Por negocios, la rama marítima del grupo, encabezada por la naviera Maersk, aumentó sus volúmenes de carga un 4,9%, aunque se vio afectada por el mencionado descenso de los fletes. La principal novedad fue la implantación de la alianza Gemini, la nueva red este-oeste impulsada junto a Hapag-Lloyd, que cumplió sus expectativas de más del 90% de llegadas puntuales y permitió una reducción de costes mayor de la originalmente planteada. La facturación de este sector fue de 29.650 millones de euros, mientras que el resultado bruto de este sector quedó en 5.339 millones.

En cuanto a la logística y servicios, el grupo mantuvo la inversión y consiguió una mayor rentabilidad. Con una facturación de 12.800 millones, ligeramente superior a 2024, Maersk asegura que queda lejos de su máximo potencial y se fija como objetivo mejorar su rendimiento. Su ebitda fue de 1.414 millones de euros.

El negocio de terminales portuarias experimentó un crecimiento de casi el 20% en su facturación, hasta los 4.526 millones de euros. Todo ello, expone la empresa, gracias a volúmenes récord por una fuerte demanda, mejores tarifas y aumento de los ingresos por almacenamiento. El aumento de tráfico fue del 8,4%, impulsado por Europa, Norteamérica y Latinoamérica, gracias, en buena parte, a Gemini. Con todo ello, esta rama del grupo obtuvo los mejores resultados financieros de su historia, con un resultado bruto de 1.562 millones de euros.

Más tráfico en 2026

La segunda mayor naviera del mundo por capacidad de buques aventura un aumento del tráfico marítimo general en el año 2026, que se situará entre el 2 y el 4%, cifras parecidas a las previstas para 2025. Para la compañía será un ejercicio clave, ya que supone su vuelta paulatina al canal de Suez, con dos rutas anunciadas y otras dos previstas, por el momento.

A la vista de los resultados, la compañía danesa mantendrá en 2026 su estrategia para el período 2021- 2025, con la perspectiva de revisarla de cara a 2027. Por el momento, según plasmó Clerc en la presentación de resultados, ha cumplido cinco de los siete objetivos marcados entre todos los negocios, siendo el de logística el que queda por detrás, de ahí la citada marca como prioridad de cara al futuro. Además, se enfocará en la rentabilidad para su rama marítima, aprovechando los beneficios de Gemini. Con esta situación, Maersk espera cerrar el ejercicio con un ebitda subyacente entre 3.800 y 5.900 millones.

El consejo de administración propondrá en la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo de 480 coronas danesas por acción (unos 64 euros), lo que corresponde a unos 930 millones de euros. Además, impulsará un programa de recompra de acciones por valor de 847 millones.

En cuanto a la reducción de costes, el grupo danés prevé despedir a 1.000 de los 6.000 empleados de puestos corporativos en todo el mundo, con el objetivo de ahorrar unos 152 millones anuales.